Η κυβέρνηση παγώνει ξανά τους φόρους στα ακίνητα για να μην εκτιναχθεί το κόστος αγοράς

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Με το στεγαστικό να εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» της κυβέρνησης, στο οικονομικό επιτελείο αναζητούν τρόπους να αποφύγουν νέες επιβαρύνσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, όλα δείχνουν ότι οδεύει προς νέα παράταση η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις πρώτες πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» μέσα στο καλοκαίρι και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενταχθούν στο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει παράταση του ισχύοντος καθεστώτος για ακόμη ένα ή δύο χρόνια, με στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή σε μια αγορά που ήδη δοκιμάζεται από τις υψηλές τιμές.

Το δίλημμα για την κυβέρνηση είναι σαφές. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανάγκη για αύξηση των φορολογικών εσόδων. Από την άλλη, η πραγματικότητα της αγοράς κατοικίας, όπου η προσφορά νέων ακινήτων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της ζήτησης, ενώ το κόστος κατασκευής παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω των ακριβών οικοδομικών υλικών, της ενέργειας και της χρηματοδότησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επαναφορά του ΦΠΑ στις πρώτες πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών θεωρείται από τους περισσότερους παράγοντες της αγοράς σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε νέες αυξήσεις τιμών. Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος φόρος δεν αφορά όλες τις μεταβιβάσεις, αλλά αποκλειστικά την πρώτη πώληση νεόδμητων κατοικιών από κατασκευαστές και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. Αντίθετα, οι μεταπωλήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%.

Η διαφορά δεν είναι καθόλου αμελητέα. Η επιστροφή του ΦΠΑ 24% θα αύξανε αισθητά το συνολικό κόστος αγοράς ενός νεόδμητου ακινήτου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι τιμές έχουν ήδη εκτοξευθεί, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη και οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί. Για τον λόγο αυτό, κατασκευαστές και μεσίτες υποστηρίζουν ότι η διατήρηση της αναστολής αποτελεί προϋπόθεση ώστε να συνεχιστούν οι νέες επενδύσεις και να μην περιοριστεί περαιτέρω η προσφορά κατοικιών.

Η κυβέρνηση φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι η επαναφορά του φόρου θα λειτουργούσε αποτρεπτικά τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους επενδυτές, την ώρα που η χώρα χρειάζεται περισσότερες νέες κατοικίες για να αντιμετωπίσει το έντονο στεγαστικό πρόβλημα.

Πιο περιορισμένη θεωρείται η επίδραση του φόρου υπεραξίας, ο οποίος επιβάλλεται στο κέρδος που αποκομίζει ο πωλητής από τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Αν και δεν επιβαρύνει άμεσα τον αγοραστή, η επαναφορά του εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει αρκετούς ιδιοκτήτες στην αναβολή της πώλησης των ακινήτων τους, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των διαθέσιμων ακινήτων και τη ρευστότητα της αγοράς.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τόσο ο ΦΠΑ στις νέες κατοικίες όσο και οι φόροι υπεραξίας αποτελούν πάγιες φορολογικές πρακτικές, συνοδεύονται συνήθως από μειωμένους συντελεστές, αφορολόγητα όρια ή ειδικές απαλλαγές για την κύρια κατοικία. Στην Ελλάδα, αντίθετα, ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ παραμένει στο 24%, γεγονός που καθιστά την ενδεχόμενη επαναφορά του ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους αγοραστές.

Η συζήτηση για τους δύο φόρους δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων. Συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από το υψηλό κόστος στέγασης, χωρίς όμως να ανακόψει την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η αγορά θα συνεχίσει να λειτουργεί με το σημερινό φορολογικό καθεστώς, διατηρώντας ένα από τα βασικά κίνητρα που συνέβαλαν στην ανάκαμψη της οικοδομής μετά από μια δεκαετία βαθιάς κρίσης. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: αρκεί η διατήρηση των φορολογικών αναστολών για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα ή απαιτούνται πολύ πιο γενναίες παρεμβάσεις στην πλευρά της προσφοράς κατοικιών;

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