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08.07.2026 09:59

Εκνευρισμένος στη σκηνή ο Νίκος Οικονομόπουλος – Πέταξε τα ακουστικά σε συναυλία του (Video)

08.07.2026 09:59
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Τον εκνευρισμό του Νίκου Οικονομόπουλου προκάλεσε ένα τεχνικό πρόβλημα σε συναυλία του, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να αντιδρά μπροστά στο κοινό, πετώντας τα ακουστικά ενώ ήταν πάνω στη σκηνή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ενώ ο καλλιτέχνης ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», διαπίστωσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του. Απευθυνόμενος, τότε, στους μουσικούς είπε: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», πετώντας τα ακουστικά προς το μέρος τους.

Το σχετικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι παρά τον εκνευρισμό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμά του, συνεχίζοντας την ερμηνεία του, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

@_sisilen @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – elenawwa

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