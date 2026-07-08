Εκνευρισμένος στη σκηνή ο Νίκος Οικονομόπουλος – Πέταξε τα ακουστικά σε συναυλία του (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τον εκνευρισμό του Νίκου Οικονομόπουλου προκάλεσε ένα τεχνικό πρόβλημα σε συναυλία του, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να αντιδρά μπροστά στο κοινό, πετώντας τα ακουστικά ενώ ήταν πάνω στη σκηνή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ενώ ο καλλιτέχνης ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», διαπίστωσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του. Απευθυνόμενος, τότε, στους μουσικούς είπε: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», πετώντας τα ακουστικά προς το μέρος τους.

Το σχετικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι παρά τον εκνευρισμό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμά του, συνεχίζοντας την ερμηνεία του, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Διαβάστε επίσης:

Μαριάννα Τουμασάτου: «Ο Τσίπρας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι – Υφίσταμαι απίστευτο bullying από τα τρολ» (Video)

Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός – Έφτασε το παιδί μου 9 χρόνων μέσα σε μια θολούρα»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Όσο μεγαλώνω, δουλεύω όλο και λιγότερο στη μόδα»



