Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

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H εικόνα του δακρυσμένου Μέσι, στο Μουντιάλ 2026, μετά την ανατροπή-πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (3-2) για τους «16», αποτυπώνει όλη την ένταση της διοργάνωσης.
Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο, αλλά επέστρεψε δυναμικά στο παιχνίδι, με τον Μέσι να δίνει την ασίστ για το πρώτο γκολ της ομάδας του στον Ρομέρο και να πετυχαίνει στη συνέχεια το γκολ της ισοφάρισης στο 83, με τον Φερνάντες να κάνει το 3-2 στις καθυστερήσεις.
«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Μέσι.
Why did you cry? What was going through your mind? Because the Argentine, when he saw you crying, cried with you 🥹🎙️— Mr Sam (@Mr_SamFCB) July 8, 2026
🚨🗣️ Lionel Messi: "Honestly, I think it was the first time I cried on the pitch; it was huge emotions because of the way the match unfolded.
We were in a very… pic.twitter.com/Gk86usOgAq
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