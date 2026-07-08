search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:07
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 10:54

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

08.07.2026 10:54
messi-mudial-2026-1

H εικόνα του δακρυσμένου Μέσι, στο Μουντιάλ 2026, μετά την ανατροπή-πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (3-2) για τους «16», αποτυπώνει όλη την ένταση της διοργάνωσης.

Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο, αλλά επέστρεψε δυναμικά στο παιχνίδι, με τον Μέσι να δίνει την ασίστ για το πρώτο γκολ της ομάδας του στον Ρομέρο και να πετυχαίνει στη συνέχεια το γκολ της ισοφάρισης στο 83, με τον Φερνάντες να κάνει το 3-2 στις καθυστερήσεις.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Μουντιάλ 2026: Θέλει η FIFA την Αργεντινή και τον Μεσι στον τελικό; – Η θεωρία πίσω από τα διαιτητικά σφυρίγματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

trump-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να λύσει τον «γρίφο» των F-35 για την Τουρκία – Τα εμπόδια και πώς θέλει να τα παρακάμψει για χάρη του Ερντογάν

samaras 6654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόβει ή δεν κόβει ο Σαμαράς ψηφοφόρους από τη ΝΔ, ιδού η (μεγάλη) απορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:07
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

1 / 3