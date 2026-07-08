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08.07.2026 09:00

Μουντιάλ 2026: Θέλει η FIFA την Αργεντινή και τον Μεσι στον τελικό; – Η θεωρία πίσω από τα διαιτητικά σφυρίγματα

08.07.2026 09:00
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Όχι ότι η FIFA είναι… αθώα του αίματος, αλλά σχεδόν πριν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα στο Μουντιάλ του 2026, ήδη είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορες… θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, ώστε η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι να ήταν ένας από τους δύο «μονομάχους» στον τελικό της διοργάνωσης.

Το σκεπτικό πίσω από τη θεωρία αυτή ήταν ότι η FIFA εκτιμούσε ότι ο Μέσι είναι ο δημοφιλέστερος ποδοσφαιριστής σήμερα και ότι, δεδομένου ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ του, θα ήταν χρήσιμο και… επικερδές να συνεχίσει μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει ένα δεύτερο σερί κύπελλο, μετά από αυτό του Κατάρ – οπότε η ομοσπονδία θα φρόντιζε ώστε η Αργεντινή να απολαμβάνει ένα κάποιο «σπρώξιμο» από τη διαιτησία, για να συνεχίσει μέχρι τέλους.

Η αλήθεια είναι ότι ήδη από το πρώτο ματς της Αργεντινής η θεωρία αυτή φάνηκε να έχει βάση, όταν ο διαιτητής του αγώνα «χαρίστηκε» στον Μέσι για ένα πολύ σκληρό φάουλ σε παίκτη της Αλγερίας – φάουλ από αυτά που τιμωρούνται με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς θεωρούνται επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Το βίντεο του φάουλ έκανε το γύρο του διαδικτύου, σχολιάστηκε πολύ και οι θεωρίες… φούντωσαν.

Και, κάπως έτσι φθάσαμε στον χθεσινό γκραν γκινιόλ αγώνα της «μπιανκοσελέστε» με την Αίγυπτο, όπου η Αργεντινή έκανε επική ανατροπή, μέσα σε 13 λεπτά σημείωσε τρία γκολ και προκρίθηκε στη φάση των «8». Και πάλι, ορισμένοι χρήστες των social media διαπίστωσαν φαβοριτισμό της διαιτησίας υπέρ της Αργεντινής, με τον ρέφερι, π.χ., να ακυρώνει γκολ της Αιγύπτου για «αμφισβητούμενο» επιθετικό φάουλ που προηγήθηκε ή να επιτρέπει σκληρό παιχνίδι από τους Αργεντίνους χωρίς κάρτες.

Ειδικά για το ακυρωθέν γκολ των «Φαραώ», χρήστης του Χ επισήμανε ότι «όταν η Αργεντινή έπαιξε εναντίον της Αυστρίας, είχε γίνει φάουλ στην προηγούμενη φάση, αλλά ο Μέσι πέτυχε το γκολ και το VAR δεν το ακύρωσε. Ωστόσο, το VAR ακύρωσε το γκολ της Αιγύπτου. Αυτό αποτελεί διαφθορά εκ μέρους της FIFA», υπογραμμίζοντας περιπτώσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως – αν μη τι άλλο – προβληματικές.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η κακοπιστία σε βάρος της FIFA συνεχίζεται και αυξάνεται – και η συνομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί για να «φουντώνει» το κλίμα αυτό

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