Μουντιάλ 2026: Θέλει η FIFA την Αργεντινή και τον Μεσι στον τελικό; – Η θεωρία πίσω από τα διαιτητικά σφυρίγματα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Όχι ότι η FIFA είναι… αθώα του αίματος, αλλά σχεδόν πριν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα στο Μουντιάλ του 2026, ήδη είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορες… θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, ώστε η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι να ήταν ένας από τους δύο «μονομάχους» στον τελικό της διοργάνωσης.

Το σκεπτικό πίσω από τη θεωρία αυτή ήταν ότι η FIFA εκτιμούσε ότι ο Μέσι είναι ο δημοφιλέστερος ποδοσφαιριστής σήμερα και ότι, δεδομένου ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ του, θα ήταν χρήσιμο και… επικερδές να συνεχίσει μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει ένα δεύτερο σερί κύπελλο, μετά από αυτό του Κατάρ – οπότε η ομοσπονδία θα φρόντιζε ώστε η Αργεντινή να απολαμβάνει ένα κάποιο «σπρώξιμο» από τη διαιτησία, για να συνεχίσει μέχρι τέλους.

Η αλήθεια είναι ότι ήδη από το πρώτο ματς της Αργεντινής η θεωρία αυτή φάνηκε να έχει βάση, όταν ο διαιτητής του αγώνα «χαρίστηκε» στον Μέσι για ένα πολύ σκληρό φάουλ σε παίκτη της Αλγερίας – φάουλ από αυτά που τιμωρούνται με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς θεωρούνται επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Το βίντεο του φάουλ έκανε το γύρο του διαδικτύου, σχολιάστηκε πολύ και οι θεωρίες… φούντωσαν.

Και, κάπως έτσι φθάσαμε στον χθεσινό γκραν γκινιόλ αγώνα της «μπιανκοσελέστε» με την Αίγυπτο, όπου η Αργεντινή έκανε επική ανατροπή, μέσα σε 13 λεπτά σημείωσε τρία γκολ και προκρίθηκε στη φάση των «8». Και πάλι, ορισμένοι χρήστες των social media διαπίστωσαν φαβοριτισμό της διαιτησίας υπέρ της Αργεντινής, με τον ρέφερι, π.χ., να ακυρώνει γκολ της Αιγύπτου για «αμφισβητούμενο» επιθετικό φάουλ που προηγήθηκε ή να επιτρέπει σκληρό παιχνίδι από τους Αργεντίνους χωρίς κάρτες.

Fizeram um compilado de 4 minutos mostrando os lances em que a Argentina foi favorecida contra o Egito.



Simplesmente um escândalo mundial. Quanta sujeira envolvida. 🤢 pic.twitter.com/od2BQ1bZY1 — FLA Henrique (@flahenriquebr) July 7, 2026

Ειδικά για το ακυρωθέν γκολ των «Φαραώ», χρήστης του Χ επισήμανε ότι «όταν η Αργεντινή έπαιξε εναντίον της Αυστρίας, είχε γίνει φάουλ στην προηγούμενη φάση, αλλά ο Μέσι πέτυχε το γκολ και το VAR δεν το ακύρωσε. Ωστόσο, το VAR ακύρωσε το γκολ της Αιγύπτου. Αυτό αποτελεί διαφθορά εκ μέρους της FIFA», υπογραμμίζοντας περιπτώσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως – αν μη τι άλλο – προβληματικές.

Cuando Argentina jugó contra Austria hubo una falta en la jugada previa, pero Messi igual marcó el gol y el VAR no lo anuló.



Pero el VAR anula el gol para Egipto. Esto es corrupción por parte de la FIFA. Comparen 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/5Lp8oDh3gc — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) July 7, 2026

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η κακοπιστία σε βάρος της FIFA συνεχίζεται και αυξάνεται – και η συνομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί για να «φουντώνει» το κλίμα αυτό…

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