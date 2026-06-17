Μουντιάλ 2026: Σάλος στο X, χαρίστηκε κόκκινη κάρτα στον Μέσι για σκληρό μαρκάρισμα – «Άρχισε η ληστεία της FIFA»

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Από νωρίς άρχισαν τα όργανα στο Μουντιάλ 2026 για την διαιτησία και τις καταγγελίες ότι η FIFA θέλει να ευνοήσει ομάδες, όπως η Αργεντινή.
Αφορμή στάθηκε μία φάση στον αγώνα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας με την Αλγερία, όταν ο Λιονέλ Μέσι μαρκάρει από πίσω αντίπαλό του, τον οποίο χτυπάει στη γάμπα με τις τάπες. Ένα βίαια, σκληρό και καταφανώς απαράδεκτο χτύπημα, που στις περισσότερες περιπτώσεις – αν όχι σε όλες – τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Το γεγονός ότι ο διαιτητής δείχνει στον Μέσι μόνο την κίτρινη έκανε το X να πάρει φωτιά.
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