Γαλάζιες καντρίλιες από αντιπεριφερειάρχες για την εύνοια στους βουλευτές

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο όρος που έθεσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όποιον αυτοδιοικητικό της ΝΔ θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, να παραιτηθεί από το αξίωμά του ως το τέλος Ιουλίου έχει προκαλέσει χαμό στο κυβερνών κόμμα.

Ο όρος αυτός θεωρήθηκε ευνοϊκός για τους νυν βουλευτές και είναι λογικό να αποθαρρύνει κάποιους ενδιαφερόμενους. Βλέπετε, οι αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει να παραιτηθούν για να μην θεωρηθεί ότι έχουν αβαντάζ λόγω της θέσης έναντι των βουλευτών και μετά να ανταγωνιστούν τους… βουλευτές, που όμως θα έχουν μέχρι το τέλος το γραφείο τους και τα προνόμια της έδρας τους.

Ήδη ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος αντέδρασε έντονα και επέκρινε μάλιστα τη βουλευτή του νομού Μαρία Αντωνίου, ενώ προβληματισμένοι είναι και άλλοι, όπως η Βούλα Πατουλίδου και ο Κώστας Γιουτίκας στη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στις Σέρρες, η Σοφία Μαυρίδου στην Πιερία και άλλοι.

Και αυτοί μόνο στη βόρεια Ελλάδα…

Διαβάστε επίσης

Κόβει ή δεν κόβει ο Σαμαράς ψηφοφόρους από τη ΝΔ, ιδού η (μεγάλη) απορία



Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Αμηχανία κατά την υποδοχή των Μακρόν από τους Ερντογάν (Video)

Απάντηση Φαραντούρη σε Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: Ορισμένοι μπορεί να θέλουν οι γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους