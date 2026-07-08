Γαλάζιες καντρίλιες από αντιπεριφερειάρχες για την εύνοια στους βουλευτές

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Ο όρος που έθεσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όποιον αυτοδιοικητικό της ΝΔ θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, να παραιτηθεί από το αξίωμά του ως το τέλος Ιουλίου έχει προκαλέσει χαμό στο κυβερνών κόμμα.
Ο όρος αυτός θεωρήθηκε ευνοϊκός για τους νυν βουλευτές και είναι λογικό να αποθαρρύνει κάποιους ενδιαφερόμενους. Βλέπετε, οι αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει να παραιτηθούν για να μην θεωρηθεί ότι έχουν αβαντάζ λόγω της θέσης έναντι των βουλευτών και μετά να ανταγωνιστούν τους… βουλευτές, που όμως θα έχουν μέχρι το τέλος το γραφείο τους και τα προνόμια της έδρας τους.
Ήδη ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος αντέδρασε έντονα και επέκρινε μάλιστα τη βουλευτή του νομού Μαρία Αντωνίου, ενώ προβληματισμένοι είναι και άλλοι, όπως η Βούλα Πατουλίδου και ο Κώστας Γιουτίκας στη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στις Σέρρες, η Σοφία Μαυρίδου στην Πιερία και άλλοι.
Και αυτοί μόνο στη βόρεια Ελλάδα…
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