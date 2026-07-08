Πάτρα: 31χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κατέληξε σε ΜΕΘ – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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Σε ΜΕΘ της Πάτρας νοσηλεύεται μια 31χρονη γυναίκα η οποία υποβλήθηκε σε γυναικολογική επέμβαση και υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.
Όπως μεταδίδει το flamis.gr, η γυναίκα όταν ξύπνησε από το χειρουργείο, άρχισε να παθαίνει κρίση εξαιτίας αλλεργίας.
Άμεσα ασθενοφόρο τη μετέφερε στα εξωτερικά ιατρεία του Αγίου Ανδρέα και διασωληνώθηκε. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όπου και παραμένει διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.
Δίπλα στην 31χρονη βρίσκονται οικεία της πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα έβαλαν με τους γιατρούς που της χορήγησαν αντιβίωση δίχως αλλεργιόγραμμα.
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