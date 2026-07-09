Όλα είναι… τζόγος παράνομος: Τζίρος 1,8 δισ. ευρώ και 900.000 παίκτες – Τι κυνηγούν οι Αρχές 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η «μαύρη» αγορά των τυχερών παιγνίων δεν αποτελεί πλέον μια περιθωριακή δραστηριότητα. Με τζίρο που εκτιμάται στα 1,8 δισ. ευρώ, σχεδόν 900.000 παίκτες και χιλιάδες ιστοσελίδες που αλλάζουν διαρκώς ταυτότητα για να ξεφεύγουν από τους ελέγχους, έχει εξελιχθεί σε μια παράλληλη οικονομία που στερεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία και δοκιμάζει τα όρια του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νέο πλαίσιο για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), το οποίο αλλάζει ουσιαστικά τη φιλοσοφία της εποπτείας. Δεν πρόκειται απλώς για αυστηρότερα πρόστιμα ή μεγαλύτερες ποινές. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος από την εκ των υστέρων καταστολή στην άμεση παρέμβαση, δίνοντας στην Επιτροπή περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες, ψηφιακά εργαλεία και ανακριτικές αρμοδιότητες.

Οι αριθμοί εξηγούν γιατί κρίθηκε αναγκαία αυτή η αλλαγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, περίπου 894.000 πολίτες συμμετείχαν το 2025 σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια, ενώ η αξία των στοιχημάτων που διακινήθηκαν μέσω παράνομων δικτύων υπολογίζεται στα 1,8 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η black list της Επιτροπής αριθμεί πλέον 14.467 ιστοτόπους, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 51%, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή προσαρμογή των παράνομων παρόχων στις κινήσεις των αρχών.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη αν συνυπολογιστεί ότι η νόμιμη αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) ανήλθαν το 2025 περίπου στα 3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα δημόσια έσοδα έφτασαν τα 1,1 δισ. ευρώ. Η αντίφαση είναι εμφανής: όσο αυξάνεται η νόμιμη αγορά, τόσο παραμένει ισχυρή και η παράνομη δραστηριότητα, δημιουργώντας ένα διπλό μέτωπο για τις ελεγκτικές αρχές.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο φιλοδοξεί να κλείσει τα κενά που είχαν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Η ΕΕΕΠ αποκτά δυνατότητα αξιοποίησης εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών, ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και διασταύρωσης διεθνών δεδομένων για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών. Παράλληλα, προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων με τη μέθοδο του «μυστικού επισκέπτη», ενώ οι ελεγκτές αποκτούν ανακριτικές αρμοδιότητες ώστε να επιταχύνεται η ποινική διερεύνηση των υποθέσεων.

Το βάρος, ωστόσο, πέφτει κυρίως στην αποτρεπτική ισχύ των κυρώσεων. Τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν πλέον να φτάσουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ ανά παράβαση, ενώ επανέρχεται η δυνατότητα άμεσης σφράγισης καταστημάτων όπου διεξάγονται παράνομα παίγνια. Παράλληλα αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους οργανώνουν ή διευκολύνουν παράνομες δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν αυτές ασκούνται κατ’ επάγγελμα ή σε μεγάλη κλίμακα.

Η σημαντικότερη ίσως διαφοροποίηση αφορά το γεγονός ότι στο στόχαστρο δεν βρίσκονται πλέον αποκλειστικά οι παράνομοι πάροχοι. Το νέο πλαίσιο επεκτείνει την ευθύνη και σε όσους συμβάλλουν στην προβολή ή τη λειτουργία τους. Πάροχοι διαδικτύου, ιδρύματα πληρωμών, αλλά και influencers και streamers που προωθούν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες θα μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές κυρώσεις. Η επιλογή αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις μηνυτήριες αναφορές της ΕΕΕΠ κατά 18 influencers που φέρονται να διαφήμιζαν παράνομους παρόχους, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης απέναντι σε ένα φαινόμενο που μέχρι πρόσφατα παρέμενε σχεδόν ανεξέλεγκτο.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί επίσης να ενισχύσει την προστασία των ίδιων των παικτών. Οι αδειοδοτημένες εταιρείες υποχρεώνονται να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για τα χρήματα των πελατών τους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να δεσμεύονται για οφειλές της επιχείρησης. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται μέσω της ΕΕΕΠ, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν η αυστηροποίηση του πλαισίου αρκεί από μόνη της. Οι έρευνες που επικαλείται η Επιτροπή δείχνουν ότι περισσότεροι από ένας στους δέκα ενήλικες έχουν συμμετάσχει σε μη αδειοδοτημένα παίγνια, κυρίως λόγω καλύτερων αποδόσεων, μεγαλύτερης ανωνυμίας ή ευκολότερης πρόσβασης. Με άλλα λόγια, η παρανομία δεν τροφοδοτείται μόνο από τα κενά των ελέγχων αλλά και από τη ζήτηση.

Η κυβέρνηση ποντάρει ότι το νέο μοντέλο εποπτείας θα ανακόψει αυτή την τάση. Αν θα το πετύχει, θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το ύψος των προστίμων ή τον αριθμό των ιστοτόπων που θα αποκλείονται, αλλά από το κατά πόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο ψηφιακός τζόγος. Εκεί θα κριθεί αν η μάχη απέναντι στην παράνομη αγορά θα αποδειχθεί ουσιαστική ή αν οι νέοι κανόνες θα μείνουν, για ακόμη μία φορά, πίσω από τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης

Η κυβέρνηση παγώνει ξανά τους φόρους στα ακίνητα για να μην εκτιναχθεί το κόστος αγοράς

Οι αγοραστές εγκαταλείπουν τα μεγάλα σπίτια και στρέφονται σε κατοικίες έως 100 τετραγωνικά μέτρα

Στεγαστικό: Οι 10 αιτίες της κρίσης και το σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ για να γίνει ξανά προσιτή η κατοικία