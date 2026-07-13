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13.07.2026 10:11

Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρησμό της Marfin το 2010 – Δημογλίδου: Υπάρχουν και άλλοι

13.07.2026 10:11
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Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρησμό της Marfin το 2010, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Συγκεκριμένα, είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέροντας ότι δεν κρύβεται και ότι θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση.

Στη συνέχεια, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία έξι χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, επικοινώνησε και με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους, ενημερώνοντάς την ότι προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι ελληνικές Αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις βρετανικές Αρχές.

Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Δημογλίδου: Η έρευνα δεν σταματά εδώ, υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες 

Για την πορεία της έρευνας που οδήγησε, 16 χρόνια μετά την πολύνεκρη επίθεση στη Marfin, στις πρώτες συλλήψεις, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης και συντονισμένης έρευνας πολλών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως τόνισε, η εξέλιξη της υπόθεσης «δεν πραγματοποιήθηκε εν μία νυκτί», αλλά προέκυψε ύστερα από περίπου έναν χρόνο επεξεργασίας στοιχείων από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό, το οποίο επεξεργαζόταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε μία πολυσέλιδη έκθεση, η οποία εξηγεί ουσιαστικά γιατί οι αστυνομικοί κατάφεραν τώρα να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία που παραδόθηκαν στη Δικαιοσύνη οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις κατηγορούμενους.

Απαντώντας σε σχόλια που συνδέουν την εξέλιξη της υπόθεσης με την προεκλογική περίοδο, η κ. Δημογλίδου απέρριψε κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Η αστυνομία επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εδώ και έναν χρόνο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα να συνεχίσει την έρευνα, συλλέχθηκε νέο υλικό από την Αντιτρομοκρατική και το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε την έκθεση που οδήγησε στην άσκηση των διώξεων», σημείωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πως θα πρέπει να αναμένονται οι απολογίες των κατηγορουμένων και η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

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