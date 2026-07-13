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13.07.2026 10:01

ΣΥΡΙΖΑ: Παραίνεση Παππά στον Τσίπρα – «Έλα να μιλήσουμε συντεταγμένα για συνεργασία»

13.07.2026 10:01
pappas

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Ερωτηθείς τι θα απαντούσε στον Αλέξη Τσίπρα αν του έκανε πρόταση να παραιτηθεί από βουλευτής, ο Νίκος Παππάς είπε «θα του έλεγα Αλέξη να απευθυνθείς στην ηγεσία του κόμματος για να υπάρξει συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας. Κακώς παραιτήθηκες από τη Βουλή και το κόμμα».

Ο πρώην υπουργός, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Mega ανέφερε επίσης ότι «ανοιχτή είναι η πόρτα σε συνεργασίες αλλά δεν θα βάλουμε το κόμμα μας στο ψυγείο» αλλά και ότι διαφωνεί με την ΕΛ.Α.Σ. στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Υπέρ της συλλογικής ηγεσίας

Ανέφερε ακόμα ότι «υπάρχουν πολλά ηγετικά καθήκοντα που μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε στελέχη. Δεν έχουμε έχουμε χρόνο – γιατί είναι ενεργά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές – για να ολοκληρώσουμε τη μετάβαση όπως προβλέπει το καταστατικό με συνέδριο και εκλογή από τη βάση».

Ο ίδιος επέμεινε ότι «υπάρχει τρόπος να πάμε σε συναινετική συλλογική λύση για τη διάταξη μάχης στις εκλογές: Υπάρχει πρόεδρος τη ΚΟ, υπάρχει επικεφαλής της εκλογικής ομάδας κ.α.» αποφεύγοντας να τοποθετηθεί υπέρ της Ρένας Δούρου ή του Παύλου Πολάκη λέγοντας μόνο «έχω εκτίμηση για τη βέλτιστη διάταξη».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο ιστορικό παράδειγμα της ΕΔΑ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μετά τον εμφύλιο όπου «Ηλιας Ηλιού και Γιάννης Πασαλίδης είχαν βρει τρόπο συλλογικής ηγεσίας».

«Κάθε μέρα συζητάμε με Πολάκη, Δούρου, Μπουλέκο, Παναγιωτόπουλο και άλλα στελέχη, η συλλογική ηγεσία να μας πάει μέχρι τις εκλογές και μετά να πάμε σε συνέδριο για να εκλέξουμε ηγεσία. Δεν νομίζω ότι το μοντέλο ηγέτη που αποφασίζει και διατάζει είνα ιαυτό που θα επέλεγε κανείς» πρόσθεσε ο Νίκος Παππάς.

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