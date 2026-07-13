Μαρούσι: Εφιάλτης για 14χρονη σε εμπορικό κέντρο – 19χρονος προσπάθησε να τη βιάσει στις τουαλέτες

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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, μετατρέποντας την επίσκεψη της ανήλικης σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι σε απόλυτο εφιάλτη.

Την εγκλώβισε στις τουαλέτες

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ. Ο 19χρονος ακολούθησε τη 14χρονη στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου, την εγκλώβισε μέσα στον χώρο, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει.

Η απόδραση και η πεζή καταδίωξη

Η ανήλικη αντιστάθηκε σθεναρά, κατάφερε να ξεφύγει από τον δράστη και έτρεξε στον χώρο στάθμευσης του εμπορικού, όπου ενημέρωσε αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ).

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τον 19χρονο και, μετά από πεζή καταδίωξη, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας (ΤΔΕΕ) Αμαρουσίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.

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