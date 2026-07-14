ΔΕΗ και Dimand ιδρύουν κοινή εταιρεία για επένδυση 176 εκατ. ευρώ στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα

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Σε στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στη Λεωφόρο Μεσογείων προχωρούν οι Όμιλοι ΔΕΗ και Dimand, δημιουργώντας κοινή εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη σύσταση της Powerhub Properties Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ισόποσα (50%-50%). Η νέα εταιρεία υποκατέστησε τη ΔΕΗ στη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου του πρώην στρατοπέδου Πλέσσα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 211, και θα αποτελέσει τον φορέα ανάπτυξης του έργου.

Στο οικόπεδο έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων (campus), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Το έργο περιλαμβάνει περίπου 29.900 τετραγωνικά μέτρα χώρων κύριας χρήσης, καθώς και υπόγειες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 29.000 τ.μ.

Το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί με ύψος έως 19,5 μέτρα, ώστε να εντάσσεται αρμονικά στον οικιστικό ιστό της περιοχής, ενώ στα τρία υπόγεια επίπεδα θα δημιουργηθούν περισσότερες από 600 θέσεις στάθμευσης, με υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για το 50% αυτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας του έργου. Από τα 18,8 στρέμματα του ακινήτου, το μεγαλύτερο μέρος θα παραμείνει ελεύθερο, διατηρώντας το υφιστάμενο πράσινο του πρώην στρατοπέδου. Παράλληλα, προβλέπονται 7.800 τ.μ. φυτεμένων επιφανειών, πράσινο δώμα 3.700 τ.μ., υδάτινα στοιχεία και υπόγειες δεξαμενές συλλογής όμβριων υδάτων για την άρδευση.

Το συγκρότημα θα αξιοποιεί γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και περίπου 750 φωτοβολταϊκά πάνελ για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών του αναγκών, με στόχο την απόκτηση των διεθνών πιστοποιήσεων βιωσιμότητας LEED Platinum και WELL Platinum.

Στο νέο campus θα στεγαστεί και πρότυπο κατάστημα της ΔΕΗ, ενώ προβλέπονται επίσης χώροι εστίασης, αμφιθέατρο και υποδομές ευεξίας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Η Γενική Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ομίλου ΔΕΗ, Ζωρζέτα Χριστοδουλοπούλου, δήλωσε ότι η συνεργασία με τη Dimand διασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων, περιορίζει το κατασκευαστικό ρίσκο και συμβάλλει στην υλοποίηση ενός έργου υψηλών προδιαγραφών αειφορίας.

Από την πλευρά της Dimand, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Νίκος Δήμτσας χαρακτήρισε την ανάπτυξη του πρώην στρατοπέδου Πλέσσα ως ένα από τα σημαντικότερα βιοκλιματικά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς για την πράσινη ανάπτυξη ακινήτων.

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