Κικίλιας από λιμάνι Πειραιά: «Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα» – Το μήνυμα για τους λιμενικούς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή την αυξημένη επιβατική κίνηση λόγω του καλοκαιριού.

Ο υπουργός απηύθυνε έκκληση στους ταξιδιώτες να συνεργάζονται με τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες τους σε κάθε λιμάνι της χώρας, για την ασφάλειά τους.

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, καθώς κάθε χρόνο από εκεί αναχωρούν για τις διακοπές τους περίπου 10.700.000 άνθρωποι.

Όπως είπε: «Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους στα νησιά μας 10 εκατομμύρια 10.700.000 άνθρωποι».

Ο υπουργός υπογράμμισε τον ρόλο των λιμενικών στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών, τονίζοντας ότι εκατοντάδες λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στον Πειραιά, ενώ χιλιάδες στελέχη του Λιμενικού υπηρετούν σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η εξυπηρέτηση την οποία οι άντρες και οι γυναίκες μας κάνουν, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλειά τους, αναφέροντας:

«Θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας».

Διαβάστε επίσης

Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

Κασσελάκης σε βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: «Με χαρά να σας γράψω συστατική για τον ιδιωτικό τομέα»

Ο Τσίπρας, ο Μουτζούρης και ο «φοιτητής που διέπρεψε»