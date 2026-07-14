ΣΥΡΙΖΑ: Δούρου ή Πολάκη για πρόεδρο της Κ.Ο. εκλέγει η νέα πλειοψηφία – Οι συσχετισμοί εν μέσω παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων

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Μετά την αλλαγή σελίδας στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο πλέον περνά στα χέρια των Παππά – Δούρου – Πολάκη, της επονομαζόμενης και «τρόικας», τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αν δηλαδή θα προκηρυχθούν πρόωρες τον προσεχή Οκτώβριο ή όχι, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα είναι το πρόσωπο που ουσιαστικά θα εκπροσωπεί και άρα θα ηγηθεί και ολόκληρου του κόμματος στη μεταβατική κατάσταση ως τις (πρόωρες) εκλογές. Αν δεν υπάρξουν πρόωρες, τότε θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και Συνέδριο ώστε να υπάρξει εκλογή προέδρου από τη βάση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενδιαφέρονται σφοδρά οι Δούρου και Πολάκης (ο δεύτερος το δηλώνει απερίφραστα με κάθε ευκαιρία)οι οποίοι δείχνουν διατεθειμένοι να συγκρουστούν με τον Νίκο Παππά στη μέση να μιλά για συλλογική ηγεσία, διαμηνύοντας ότι υπάρχουν ρόλοι για όλους (ο ίδιος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά το αν ενδιαφέρεται για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος).

Η επανένταξη Πολάκη και το «τέντωμα» του Κανονισμού

Για την εκλογή προέδρου η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεδριάσει στα μέσα της εβδομάδας, πιθανότατα την Τετάρτη. Μεσολαβεί όμως η υπέρβαση του σκοπέλου της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη τον οποίο είχε διαγράψει ο Σωκράτης Φάμελλος. Σε αυτή τη φάση, χρέη προέδρου, ως πρώτος τη τάξει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκτελεί ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος, σε συνεννόηση και με τον πρόεδρο της Βουλής, έχει βρει την φόρμουλα επιστροφής του Πολάκη: θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή θα εκλέξει γραμματέα, καθώς την Παρασκευή παραιτήθηκε από Γραμματέας της Κ.Ο. ο Διονύσης Καλαματιανός, και ο Γραμματέας θα είναι αυτός που θα λάβει την απόφαση για την επανένταξη Πολάκη στην Κ.Ο. ώστε στη συνέχεια να υπάρξει εκλογική διαδικασία μεταξύ των όσων έχουν απομείνει στο όργανο, για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Τυπικά αρμόδιος για την επαναφορά είναι ο Πρόεδρος της Κ.Ο. αλλά βρέθηκε αυτή η διέξοδος, «τεντώνοντας τον Κανονισμό» όπως είπε και ο Νικήτας Κακλαμάνης χθες στο Action 24.

Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν και ποιοι θα ψηφίσουν

Tο ερώτημα που γεννάται τώρα είναι ποιοι θα ψηφίσουν για πρόεδρο, κι αν θα προσέλθουν για να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία βουλευτές που λίγο μετά θα αποχωρήσουν. Ήδη ο Παύλος Πολάκης ζητά εδώ και μέρες όσοι φύγουν να το ξεκαθαρίσουν εγκαίρως και να μην πάνε να ψηφίσουν. Κάτι ανάλογο εκπέμπει και ο Νίκος Παππάς αποφεύγοντας ωστόσο να προτρέψει τον οποιοδήποτε να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή η Κ.Ο. αριθμεί 23 βουλευτές και με την επανένταξη Πολάκη θα ανέβουν στους 24.

Οι βουλευτές που αναμένεται πως θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι 8: η Έλενα Ακρίτα, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιώργος Παπαηλιού, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Γιάννης Αμανατίδης ο οποίος ορκίστηκε χθες (και του οποίου το όνομα ακούστηκε για Γραμματέας της ΚΟ) και ο Παύλος Πολάκης εφόσον επιστρέψει.

Ο Χρήστος Γιαννούλης, βέβαια, δήλωσε χθες ότι αν βγει πρόεδρος ο Πολάκης, ο ίδιος δεν θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο αυτό αφορά το τι θα κάνει μετά την ψηφοφορία.

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος, δεν φαίνεται να εντάσσεται στο άμεσο κύμα φυγής που έχει αρχίσει να εκδηλώνεται από χθες με την ανακοίνωση του Συμεών Κεδίκογλου ότι θα παραιτηθεί- δήλωσε άλλωστε ότι δεν φεύγει απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση η παραμονή του, ειδικά αν εκλεγεί ο Πολάκης. Σε κάθε περίπτωση πάντως εκτιμάται ότι μάλλον δε θα πάει να ψηφίσει για πρόεδρο Κ.Ο.

Επίσης, η Νίνα Κασιμάτη είναι και αυτή μια ειδική περίπτωση, αφού αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί σε χρόνο που θα επιλέξει, αλλά θα κατευθυνθεί προς το ΠΑΣΟΚ και είναι εδώ και πολύ καιρό απούσα από τις κοινοβουλευτικές και εσωκομματικές διαδικασίες.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 13 βουλευτές που ζυγίζουν το πότε και πώς θα φύγουν, συν τον βουλευτή Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος μέχρι να παραιτηθεί επισήμως με επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη, τυπικά παραμένει στο όργανο. Σημειώνεται παρενθετικά πως η επιλαχούσα από το ψηφοδέλτιο της Εύβοιας, Θεοδώρα Ακριώτου μπορεί να καταλάβει την έδρα (καθώς ο πρώτος επιλαχών Βαγγέλης Αποστόλου θα την αρνηθεί), μόνο όταν η παραίτηση Κεδίκογλου επισημοποιηθεί.

Εκείνοι λοιπόν που ζυγίζουν το τάιμινγκ της εξόδου είναι οι Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης – γι’ αυτούς ακούγεται ότι θα παραιτηθούν – καθώς επίσης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Μπάρκας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Γιώργος Γαβρήλος, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ίσως η Καλλιόπη Βέττα.

Οι παραπάνω βουλευτές, τυπικά έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν αν δεν έχουν αποχωρήσει (με παραίτηση ή ανεξαρτητοποίηση). Το ζήτημα που τίθεται είναι ηθικό και προσωπικό. Οι περισσότεροι πάντως δε φαίνεται να θέλουν να αναμιχθούν και να μπουν στο κάδρο του ΣΥΡΙΖΑ που μένει πίσω. Χτες πάντως, μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, και τις παραιτήσεις των 6 μελών της παλιάς πλειοψηφίας, μεταξύ των οποίων και της Αν. Γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά, υπήρχαν ζυμώσεις μεταξύ των βουλευτών που θα φύγουν για να κατευθυνθούν στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν.

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