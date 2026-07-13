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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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13.07.2026 22:02

ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη για Άργος: «Απολογισμός 2.200 λέξεων, ούτε μία για τη μάνα του Θοδωρή»

13.07.2026 22:02
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Την επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αναφερθεί στον απολογισμό του στον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά σχολίασε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

 «21 σφαίρες στο σώμα του 20χρονου Θοδωρή. 2.200 λέξεις από τον Πρωθυπουργό στον απολογισμό της εβδομάδας που πέρασε. Ούτε μία αφιερωμένη στο να εκφράσει τη συμπόνια του στη μάνα που έχασε τόσο σκληρά, τόσο απάνθρθωπα το παιδί της».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου δεσμεύεται ότι η ΕΛΑΣ θα κάνει τα πάντα ώστε η λογοδοσία να μην είναι ανεξάρτητη από τη λογοδοσία. «Η σκέψη μας τη συντροφεύει στο αδιανόητο πένθος της. Και μία υπόσχεση: θα κάνουμε τα πάντα ώστε η ασφάλεια να μην είναι έννοια ανεξάρτητη από τη λογοδοσία και το σεβασμό του ανθρώπου και η ενσυναίσθηση να μην χαθεί από την πολιτική».

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