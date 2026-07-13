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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

13.07.2026 16:04

Μηνύματα ΝΔ προς Σαμαρά και… άλλους: Δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό

13.07.2026 16:04
Adonis-Samaras

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Δύο κορυφαία κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να στείλουν ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά – και πιθανόν και προς κάθε κατεύθυνση τελικά – για ένα θέμα που επισήμως δεν έχει τεθεί μεν, αλλά στο παρασκήνιο κυκλοφορεί ως σενάριο για την επόμενη ημέρα των εκλογών, με αρκετή ένταση.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαμήνυσαν ότι σε περίπτωση που από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδυναμία και υπάρξουν συζητήσεις με το – υπό διαμόρφωση – κόμμα του Αντώνη Σαμαρά για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, η ΝΔ δεν θα συζητήσει για άλλο πρωθυπουργό, πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την αρχή έκανε ο Ά. Γεωργιάδης ο οποίος δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM ότι «εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι στη Βουλή προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία αλλά εάν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό αυτό δεν μπορεί να γίνει» προσθέτοντας ότι ο Α. Σαμαράς «πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει».

Τη σκυτάλη από τον υπουργό Υγείας πήρε λίγο αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος στη διάρκεια του briefing και ερωτηθείς για τα όσα είπε ο Α. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «πρωθυπουργούς θεωρούμε -αυτονοήτως θα πω εγώ- ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος».

Στην ουσία και τα δύο στελέχη της κυβέρνησης απευθύνονται στον πρώην πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τις εκλογές και εφόσον υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, αυτή θα έχει πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, προκύπτει ένα ερώτημα, καθώς η πλευρά Σαμαρά δεν έχει μιλήσει ποτέ ανοιχτά για ενδεχόμενη συνεργασία για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και πώς θα μπορούσε, άλλωστε, όταν ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος του!

Προφανώς, η κυβέρνηση επιχειρεί να προλάβει εξελίξεις και πιθανές διαρροές από τη ΝΔ προς το εγχείρημα Σαμαρά.

Ειδικά σε μία περίοδο που οι δημοσκοπήσεις φέρουν τη δεξαμενή του πρώην πρωθυπουργού να έχει αυξητικές τάσεις (σε άνετο διψήφιο ποσοστό) και επιπλέον να δείχνει αξιοσημείωτη ικανότητα «άντλησης» ψηφοφόρων από τη ΝΔ, όπως κατέγραψε και η σημερινή δημοσκοπική της GPO – απευθύνεται στο 28% της γαλάζιας βάσης των εκλογών, ενώ η γενική δυνητική ψήφος φτάσει στο 12,3% και η πρόβλεψη για εκλογική επίδοση στο 4,6%.

Από την άλλη, βέβαια, το γεγονός ότι ανοίγει μια συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία της ΝΔ με τον Α. Σαμαρά θα μπορούσε να εκληφθεί και ως μια κίνηση επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών – αλλά πάντα εντός πλαισίου που θέτουν το Μαξίμου και η Πειραιώς. Προς το παρόν, πάντως, από το «στρατόπεδο» Σαμαρά δεν υπάρχει αντίδραση.

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