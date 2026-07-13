ΣΥΡΙΖΑ: «Τελειώνει η ασάφεια, δίνουμε το “παρών” στις εκλογές» λέει η νέα πλειοψηφία μετά τη συνεδρίαση της ΠΓ – Οι 6 παραιτήσεις και η παράδοση των «κλειδιών»

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Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις σημερινές παραιτήσεις των 6 μελών της Πολιτικής Γραμματείας που με έναν τρόπο σηματοδοτούν την παράδοση του κόμματος στην πρώην μειοψηφία και πλέον «νέα πλειοψηφία», και το άνοιγμα του δρόμου στη διάδοχη κατάσταση. Σε δηλώσεις

Προσεχώς, αναμένονται νέες παραιτήσεις από τα όργανα και τις οργανώσεις, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχιστούν οι παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις στην κοινοβουλευτική Ομάδα (περί τους 10 -14 βουλευτές θεωρείται ότι είναι όσοι κατευθύνονται προς την «έξοδο»). Σε αυτό το περιβάλλον, η πλευρά Πολάκη – Παππά – Δούρου προχωρά στο παρακάτω, με στόχο την ανασύνταξη ώστε το κόμμα να είναι παρόν στις εκλογές.

Καταρχάς, αναμένεται να συγκληθεί μέσα στην εβδομάδα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, πιθανότατα την Τετάρτη. Ειδικότερα, θα εκλεγεί νέος Γραμματέας της Κ.Ο. – ακούγεται το όνομα του Γιάννη Αμανατίδη – ο οποίος θα είναι αυτός που θα λάβει την απόφαση για την επαναφορά Πολάκη και με επιστολή του θα ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση για την εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – δεν είναι σαφές αν όλα θα λήξουν σε μία συνεδρίαση ή θα γίνουν δύο συνεδριάσεις.

Το Σάββατο, αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή η οποία θα επικυρώσει τα νέα δεδομένα, θα εκλέξει νέο Γραμματέα, θα συμπληρώσει τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, και θα χαράξει τον νέο οδικό χάρτη.

Σε ανακοίνωση μετά της Πολιτικής Γραμματείας με τη σύνθεση που συνεδρίασε μετά τις παραιτήσεις αναφέρεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ «συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία» ενώ «η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου» χαρακτηρίζεται «μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας».

Σημειώνονται επίσης τα εξής:

«Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Με ψηφοφορία στην ΚΟ ο νέος πρόεδρος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, λέει ο Πολάκης

Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Μετά τις παραιτήσεις των μελών της Πολιτικής Γραμματείας, συνεχίστηκε η Πολιτική Γραμματεία για να οργανώσουμε τη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής του επόμενου Σαββάτου, που είναι η διακοπείσα συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, που νομίζω ότι είναι η ‘λυδία λίθος’ των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθαν προχτές και αποφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, με το πρόγραμμά του, τo πρόγραμμα του 5ου συνεδρίου του, της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενότητας αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο απαντά στις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας.

Αυτό επαναβεβαιώθηκε και σήμερα και ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης και ανάληψης καθηκόντων, προετοιμασίας και βέβαια δρομολόγησης και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που έχουν να κάνουν με την εκλογή γραμματέα, την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή προέδρου από τους βουλευτές που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι θέμα ηθικής τάξης, όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω πως θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και σήμερα βουλευτές που έχουν δηλώσει πως πάνε προς το κόμμα του Τσίπρα και είναι μέλη της ΠΓ δεν προσήλθαν». Σε ερώτηση εάν θα είναι υποψήφιος, ο Παύλος Πολάκης απάντησε ξεκάθαρα: «Προφανώς».

Παππάς: Το κόμμα διαθέτει το στελεχικό απόθεμα για τη μάχη των εκλογών

Σε δηλώσεις του στις κάμερες μετά τη συνεδρίαση ο Νίκος Παππάς τόνισε καταρχάς πως “οι παραιτήσεις είναι μια όχι εύκολη κι ευχάριστη συνθήκε” από εκεί και πέρα όμως τελειώνει μια περίοδος ασάφειας. Ο ίδιος τόνισε ότι το κόμμα θα είναι παρόν στις εκλογές και πως διαθέτει το στελεχικό απόθεμα γι’ αυτή τη μάχη.

Οι 6 παραιτήσεις και η συνεδρίαση της νέας πλειοψηφίας

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Αναστασίας Σαπουνά ενημέρωσε για τις παραιτήσεις των 6 μελών του οργάνου, αλλά και τους λόγους της αποχής μελών που δεν έχουν παραιτηθεί (δεν προσήλθαν για παράδειγμα οι Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος). Μετά τις παραιτήσεις και την αποχώρηση των παραιτηθέντων, η συνεδρίαση ξεκίνησε ξανά με διαπίστωση απαρτίας επί των παρόντων. Υπενθυμίζεται πως παραιτήθηκε η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά – η οποία δήλωσε πως δεν μπορεί περαιτέρω να σηκώσει το θεσμικό βάρος της κατάστασης που έχει προκύψει κι επιπλέον δεν μπορεί να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο με το οποίο διαφωνεί. Παραιτήθηκαν επίσης ο γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος και οι Ελένη Συμεωνίδου, Σταματία Τσουμέα, Αγγελική Βισβίκη και Δέσποινα Σίνου. Παραιτήθηκε επίσης και ο διευθυντής Προσωπικού και Πόρων, Κώστας Μορφίδης (δεν ήταν μέλος ΠΓ).

Από τα 24 μέλη που αριθμούσε η Πολιτική Γραμματεία σήεμρα το πρωί, μετά τις παραιτήσεις έμειναν 18 και στη συνεδρίαση μετείχαν γύρω στα 11 – 12 μέλη μεταξύ αυτών ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Μπουλέκος, ο Τρύφων Αλεξιάδης, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, η Φωτεινή Καρυστινάκη, αλλά και η Ράνια Σβίγγου, η οποία άσκησε σφοδρή κριτική όμως δήλωσε ότι δεν παραιτείται.

Η Ράνια Σβίγγου μίλησε για διαλυτική και απαράδεκτη κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ και κατήγγειλε πως η συνεδρίαση του Σαββάτου λειτούργησε συνολικά σε ένα πλαίσιο απαξίωσης του χώρου. Τόνισε πως την παραίτηση Φάμελλου «έπρεπε να ακολουθήσουν συντεταγμένες διαδικασίες». Επισήμανε πως η ίδια έχει υποστηρίξει δημόσια πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχει χωριστό ψηφοδέλτιο από την ΕΛΑΣ η οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μεγάλη δυναμική. «Γνώμονας των αποφάσεων όλων μας πρέπει να είναι η ενότητα και η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η συνέχιση των ιδεών της ριζοσπαστικής αριστεράς». Κατέληξε ζητώντας να περιφρουρηθεί ο χώρος από την περαιτέρω απαξίωση.

«Δεν φοβηθήκαμε ποτέ τραμπούκους – Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν»

«Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος δεν με φόβισαν οι απειλές που έχω δεχθεί» ανέφερε η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά.

Όπως είπε, δεν αποχωρεί από μέλος του κόμματος, ωστόσο δεν θέλει να είναι μέρος ενός νέου διχασμού, ενώ είπε ότι παραμένει ενεργή πολιτικά και πως επιθυμεί να «υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη».

«Προφανώς αποχωρώ, γιατί δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα. Είναι μάταιο να συνεχίζεται ένας αλληλοσπαραγμός, ένας εμφύλιος. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα άμεσα, δεν μπορούμε να υπάρξουμε την επόμενη ημέρα». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ευτελισμό των διαδικασιών».

Ο γραμματέας της Νεολαίας του κόμματος, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος δήλωσε πως κατέθεσε πρόταση για τρίτο δρόμο, προκειμένου «να ξεπεράσουμε τη διχόνοια και τη διάσπαση που είναι προ των πυλών. Θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει με όλες τις κρίσεις που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Δεν θα νομιμοποιήσουμε κανέναν Πολάκη. Σήμερα δεν χάσαμε σήμερα, παραιτηθήκαμε γιατί δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε άλλο αυτήν την κατάντια».

Παράλληλα, υποστήριξε πως είναι πλειοψηφικό το αίτημα της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα», ενώ καταλήγοντας τόνισε πως «το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ τραμπούκους και ούτε τώρα θα τους φοβηθούμε, μακάρι στις εκλογές να έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα και να αλλάξει κάτι».

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