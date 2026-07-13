Χαλκιδική: Νεκρή 66χρονη λουόμενη στη Γερακινή

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 66χρονη υπήκοος Σερβίας από την παραλία Γερακινής του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Η 66χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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