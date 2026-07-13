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13.07.2026 22:04

Συναγερμός στη Λαμία για τα κρούσματα σαλμονέλας: Πάνω από 30 ασθενείς στα επείγοντα, έρευνα για τη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου

13.07.2026 22:04
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Συνεχίζεται η κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών στη Λαμία μετά την εμφάνιση δεκάδων κρουσμάτων σαλμονέλας, με τον αριθμό των πολιτών που αναζητούν ιατρική βοήθεια να αυξάνεται διαρκώς. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, 13/7, περίπου 30 άτομα είχαν μεταβεί στα επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, παρουσιάζοντας συμπτώματα έντονης γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς και διάρροια.

Από αυτούς, οι 12 κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν για νοσηλεία, καθώς η κατάστασή τους απαιτούσε ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, καταγράφονται και άλλα περιστατικά ανθρώπων που έλαβαν οδηγίες από ιδιώτες γιατρούς και αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα στο σπίτι.

Οι ασθενείς που προσήλθαν στο νοσοκομείο δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν γνωρίζονταν και δεν είχαν καταναλώσει όλοι μαζί κάποιο κοινό γεύμα.

Έρευνες για κοινή πηγή μόλυνσης – Στο επίκεντρο παρτίδα κοτόπουλου

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι τα περιστατικά ενδέχεται να σχετίζονται με την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου, το οποίο διακινήθηκε από κοινό προμηθευτή σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν φάει σε διαφορετικά καταστήματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πηγή του προβλήματος δεν βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο εστίασης, αλλά σε προϊόν που χρησιμοποιήθηκε από περισσότερες επιχειρήσεις.

Το Νοσοκομείο Λαμίας έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ. Με τη σειρά του, ο Οργανισμός προχώρησε σε ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης.

Ανησυχία προκαλεί, την ίδια στιγμή, η πιθανότητα η επίμαχη παρτίδα τροφίμου να έχει διανεμηθεί και εκτός Λαμίας. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες Αρχές εργάζονται για τον άμεσο εντοπισμό του προμηθευτή του προϊόντος που φέρεται να ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας.

«Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία», τόνισε σχετικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.

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