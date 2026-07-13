Σπέτσες: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας από προπέλα σκάφους

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Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 13/7, στις Σπέτσες, όταν γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από προπέλα διερχόμενου σκάφους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στην τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, η γυναίκα μεταφέρεται με σκάφος στην Κόστα, ενώ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της έχει ήδη προγραμματιστεί η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Την υπόθεση διερευνά το Λιμεναρχείο Σπετσών, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος.

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