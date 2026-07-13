Καιρός: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

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Οι ισχυροί άνεμοι θα παραμείνουν και αυτή την εβδομάδα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Για σήμερα, Δευτέρα 13/7, η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη κάνει λόγο για γενικά αίθριο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους που θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος στην πρόγνωσή της για το Ertnews, από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες μπόρες, κυρίως στην Πελοπόννησο και την περιοχή της Πίνδου. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη βόρεια Ελλάδα, καθώς ο Βαρδάρης αναμένεται να ενισχυθεί, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και θέτει τη Θεσσαλονίκη σε «πορτοκαλί συναγερμό».

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει επίσης μικρή πιθανότητα για μπόρες, κυρίως στη Χαλκιδική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς. Ο Βαρδάρης θα πνέει έως 5 μποφόρ.

Την Τρίτη, οι βοριάδες θα ενταθούν σημαντικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, στο νότιο τμήμα της Κρήτης προβλέπονται συνθήκες θύελλας.

Την Τετάρτη, ενώ στα βόρεια σύνορα αναμένονται τοπικές μπόρες, οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Την ίδια ημέρα θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 38 βαθμούς και κατά τόπους τους 39 σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Μακεδονία.

Η αστάθεια θα ενισχυθεί την Πέμπτη, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται από το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό και την Παρασκευή, ενώ για το σαββατοκύριακο διαφαίνονται ενδείξεις για συνθήκες καύσωνα, οι οποίες αναμένεται να επιβεβαιωθούν τις επόμενες ημέρες.

Αυξημένη επιφυλακή για πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς

Με βάση τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για «πορτοκαλί συναγερμό», δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) καταγράφεται σε αρκετές περιοχές τόσο της ηπειρωτικής, όσο και της νησιωτικής Ελλάδας.

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