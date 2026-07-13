Μπαράζ παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ με το «καλημέρα» της συνεδρίασης της ΠΓ – Έφυγε η Σαπουνά και 5 ακόμη στελέχη

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Την παραίτησή της από την Πολιτική Γραμματεία υπέβαλε με το «καλημέρα» της συνεδρίασης η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, και 5 ακόμη μέλη του οργάνου.

Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παραιτήθηκαν ακόμη, 5 μέλη που επρόσκειντο στην πλευρά της πλειοψηφίας (με τους όρους που γνωρίζαμε μέχρι την παραίτηση Φάμελλου), ο Γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, η Ελένη Συμεωνίδου, η Σταματία Τσουμέα, η Αγγελική Βισβίκη και Δέσποινα Σίνου. Παραιτήθηκε επίσης ένα ακόμη στέλεχος, ο διευθυντής προσωπικού και Πόρων, Κώστας Μορφίδης.

Από την άλλη πλευρά στην συνεδρίαση το «παρών» δίνουν μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Μπουλέκος, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Τρύφων Αλεξιάδης, Φωτεινή Καρυστινάκη.

Σημειώνεται ότι η Πολιτική Γραμματεία αριθμούσε μέχρι σήμερα το πρωί 24 μέλη, μετά τις αποχωρήσεις που έχουν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα (π.χ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κώστας Ζαχαριάδης).

Ουσιαστικά, η πτέρυγα, που ήταν υπέρ της αναστολής λειτουργίας του κόμματος, προς υποστήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υποχωρεί μπροστά στη νέα πλειοψηφία, η οποία διαμορφώνεται και επιδιώκει την κάθοδο στις εκλογές, με εκλογή νέας ηγεσίας άμεσα.

Η τρόικα «Παύλος Πολάκης – Νίκος Παππάς – Ρένα Δούρου» έχει πάρει τα ηνία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Να σχεδιάσει δηλαδή πώς θα γίνει η εκλογή νέας ηγεσίας – από τα κομματικά όργανα και την κοινοβουλευτική ομάδα – και πώς θα οργανωθεί η παρουσία του από δω και πέρα, αλλά και πώς θα προχωρήσει η εκλογική ετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δήλωση παραίτησης των 6 μελών του οργάνου

«Την ώρα, που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης, με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές.

Ενώ η κοινωνία μας ζητά να εργαστούμε για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές, με την ευρύτερα δυνατή συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγουν τη συστηματική υπονόμευση του κόμματος και της Αριστεράς.

Πολλαπλασιάζονται συμπεριφορές και επιλογές, που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ίδιο το κόμμα μας, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς.

Η Αριστερά της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, ένταση και χαρακτηρισμούς.

Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδρομή ως πεδίο διαχείρισης προσωπικών φιλοδοξιών.

Η μεταπολιτική της εποχής επιδιώκει ακριβώς αυτό: να εξαφανίσει τις ιδέες και να πείσει τους πολίτες ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι η πολιτική είναι ένας ατελείωτος διαγκωνισμός ατομικής προβολής.

Απέναντι σε αυτή την ισοπεδωτική λογική, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.

Η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, την ισονομία, τα δικαιώματα.

Ενώ η Δεξιά οικοδομεί ανενόχλητη την πολιτική της κυριαρχία, ο προοδευτικός χώρος δεν επιτρέπεται να εγκλωβίζεται στον κατακερματισμό και στις προσωπικές διαδρομές.

Όσοι επιλέγουν να γκρεμίζουν αντί να συνθέτουν και να διχάζουν αντί να ενώνουν, ας αναλάβουν και την ευθύνη των επιλογών τους.

Γιατί όταν η Αριστερά χάνει, δεν χάνει ένα κόμμα. Χάνει η κοινωνία, που έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Η κοινωνία δεν ζητά άλλες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Ζητά ενότητα και προοπτική. Ζητά από την Αριστερά να θυμηθεί γιατί δημιουργήθηκε και ποιους εκπροσωπεί.

Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους Αριστερούς και Προοδευτικούς πολίτες, οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μία ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς.

Όπως δήλωσε και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος σ. Σωκράτης Φάμελλος κατά την παραίτησή του, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού.

Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σ’ ένα κόμμα, όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σ’ ένα νέο σχίσμα.

Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Αριστερά και παραιτούμαστε από μέλη της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την ψήφο τους.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

Βισβίκη Γκέλυ

Σίνου Δέσποινα

Στάχτος – Λαμπρινίδης Πάνος

Συμεωνίδου Ελένη

Τσουμέα Σταματία

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

Σαπουνά Αναστασία»