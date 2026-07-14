Δανάη Μπάρκα: Η τρυφερή ανάρτηση για τον σύζυγό της – «Ένας μήνας γυναίκα του»

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Τον έναν μήνα γάμου επέλεξε να τιμήσει με τον τρόπο της η Δανάη Μπάρκα, μέσα από τα social media. Η ηθοποιός συμπλήρωσε 30 ημέρες έγγαμου βίου στο πλευρό του συζύγου της, Φάνη Μπότση, και θέλησε να το γιορτάσει με μια ανάρτηση ιδιαίτερα προσωπική και συναισθηματική.

«Ένας μήνας “γυναίκα του”. Και ναι, σε μια χρονιά άλλα ντ’ άλλα, σε ένα καλοκαίρι που ΜΟΝΟ αυτό δεν προμήνυε, δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί (αρχικά!) κάπως ενώθηκαν μέσα στην τρέλα και τα γέλια και συνέβη αυτό. Οι καλύτεροι καλεσμένοι είναι αυτοί που ξέρεις ότι χαίρονται με την χαρά σου. Γαμήλιο tip: κάλεσε στο γάμο σου ΜΟΝΟ όσους θες εσύ κι ο/η σύντροφος σου. ΚΑΝΕΝΑΝ πρέπει ΚΑΝΕΝΑΝ υποχρέωση. Αυτούς που θα σε γιορτάσουν και θα κάνετε μαζί πάρτι. Έτσι θα το χαρείς κι έτσι θα το χαρούν. Έχω ακόμα χιλιάδες μηνύματα κινητό και παντού. Θα απαντήσω αλήθεια και σας ευχαριστώ για την αγάπη σε καιρούς που δεν είναι δεδομένη. Εύχομαι σε κάθε κορίτσι εκεί έξω να βρει εκείνον που θα κάνουν μαζί τρέλες, που θα αλλάζουν μαζί, που θα κυνηγάνε νέα όνειρα και περιπέτειες και που θα κοιμούνται το βράδυ αγκαλιά με σεβασμό και ειλικρίνεια. Εύχομαι σε κάθε αγόρι να καταλάβει ότι μάγκα σε κάνει η αυθεντικότητα, η αλήθεια, η τρυφερότητα και η φροντίδα σε σένα και στους γύρω σου και να βρει ένα κορίτσι να του κρατάει το χέρι στα εύκολα και στα δύσκολα. Γλεντήστε την ζωή γιατί χανόμαστε. Μια είναι άλλωστε και αξίζει να τα ζούμε όλα», έγραψε

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