ΕΛΒΟ – Rheinmetall: Προχωρά ο σχεδιασμός για παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών στη Θεσσαλονίκη

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Νέα ώθηση στη στρατηγική συνεργασία της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) με τη Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) δίνουν οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της γερμανικής εταιρείας στη Βιέννη, με αντικείμενο την πρόοδο του σχεδιασμού για την παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών στην Ελλάδα.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛΒΟ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της RMMV στην Αυστρία, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της πορείας του κοινού έργου και τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων της συνεργασίας.

Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες νωρίτερα μέσα στη χρονιά και εντάσσεται στο πρόγραμμα βιομηχανικής συνεργασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένες ομάδες των δύο πλευρών συνεργάζονται για την οργάνωση της παραγωγής στρατιωτικών φορτηγών της RMMV στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη, με προορισμό την ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια των επαφών εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ συζητήθηκαν οι τεχνικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την επόμενη φάση του σχεδίου.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η συνεργασία θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς προβλέπει τη δημιουργία νέων παραγωγικών γραμμών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, με στόχο την εγχώρια παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων τελευταίας γενιάς για τις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω συνεργασιών με μεγάλους διεθνείς κατασκευαστές, με έμφαση στην ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας και στην αύξηση της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής σε μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα.

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