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14.07.2026 10:23

Φίδι δάγκωσε 8χρονο στη Σκόπελο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου

14.07.2026 10:23
fidi new
φωτογραφία αρχείου

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Λαχτάρησαν οι γονείς ενός 8χρονου παιδιού στη Σκόπελο προχθές το βράδυ.

Η οικογένεια που βρισκόταν στο πανέμορφο νησί των Σποράδων για διακοπές από τον Καναδά, διαπίστωσε έντρομη ότι φίδι είχε τσιμπήσει το παιδί της, όταν ο μικρούλης έτρεχε στην αγκαλιά των γονιών του κατατρομαγμένος και κλαίγοντας.

Οπως ανέφερε ο taxydromos.gr του Βόλου, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν τους έδειχνε το χέρι του. Είχε δάγκωμα από φίδι που ο μικρούλης. Κακήν κακώς έτρεχαν στο Κέντρο Υγείας του νησιού βραδινές ώρες για παροχή πρώτων βοηθειών.

Δεν είναι γνωστό πως συνέβη και που το περιστατικό, όμως στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, όταν διαπιστώθηκε και επιστημονικά ότι ο μικρούλης είχε πέσει θύμα επίθεσης από φίδι!

Σε λίγη ώρα κρινόταν σκόπιμο να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ειδοποιούταν ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και κινητοποιούταν ταχύπλοο σκάφος για διακομιδή.

Τον μικρούλη και τους γονείς του συνόδευε γιατρός του Κέντρου Υγείας, που ήταν δίπλα τους μέχρι το παιδί να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και να λάβει τη δέουσα φροντίδα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από τον Αγνώντα Σκοπέλου αργά το βράδυ. Ξημερώματα ο καπετάνιος του ταχύπλοου σκάφους «Αγιος Δημήτριος» αναλάμβανε καθήκοντα για τη μεταφορά.

Η διακομιδή στήθηκε αστραπιαία χωρίς χάσιμο χρόνου με την οικογένεια να είναι πολύ αναστατωμένη.

Επνεαν άνεμοι εντάσεως 4-5 Μποφόρ αλλά ο καπετάνιος ανέλαβε άμεσα τη διακομιδή όπως έχει ξανακάνει στο παρελθόν και με πολύ πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες να μην βάζουν εμπόδιο στον δρόμο του.

Στις 3:30 τα ξημερώματα ο 8χρονος παραδιδόταν στα χέρια πληρώματος ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από το λιμάνι του Βόλου.

Εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με τους γιατρούς να διαγιγνώσκουν δάγκωμα όφεως στο χέρι.

Οι γιατροί έπεσαν αμέσως επάνω στο παιδί. Χορήγησαν τις πρώτες βοήθειες και σε λίγη ώρα ο μικρούλης ήταν και πάλι καλά και χαμογελαστός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας.

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