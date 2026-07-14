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14.07.2026 10:14

Ηλεία: Τραυματισμός 13χρονου με ηλεκτρικό πατίνι στον Πύργο

14.07.2026 10:14
PATINIA NEW

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Ατύχημα με πατίνι έλαβε χώρα στον Πύργο με αποτέλεσμα ένας 13χρονος να τραυματιστεί και να χρειαστεί να διακομιστεί στο το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Το παιδί έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού με αποτέλεσμα να πέσει άσχημα και να τραυματιστεί φέροντας εγκαύματα στο πόδι και κατάγματα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου, στη συνέχεια όμως κρίθηκε αναγκαίο να έρθει στο Καραμανδάνειο, όπου νοσηλεύεται.

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