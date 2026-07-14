Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

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Στην ανακρίτρια απολογούνται σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, και τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.
Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων πέντε κακουργήματα:
Η δίωξη είναι κατά πράξης και όχι κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η εξατομίκευση των κατηγοριών για κάθε κατηγορούμενο θα γίνει κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.
Ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος και μία 26χρονη.
Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους φέρεται να παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο πριν και μετά την επίθεση.
Οι δύο πρώτοι, οι οποίοι είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν έδωσαν απαντήσεις κατά την προανάκριση και αναμένεται να τοποθετηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.
Ο 24χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του και ότι είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.
Την ίδια ώρα, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών δύο ακόμη εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Στόχοι ήταν οι κατοικίες:
Κρίσιμες απαντήσεις αναζητούν οι Αρχές και από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του φέρεται να πέταξε τη συσκευή από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν.
Το κινητό εντοπίστηκε άθικτο και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
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