Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 65χρονο, που χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή σύνδεση

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Στη σύλληψη ενός 65χρονου προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, έπειτα από καταγγελία πολίτη στο 112 για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να μεταδόθηκε ζωντανά μέσω εφαρμογής.
Ο πολίτης ανέφερε στις Αρχές ότι είδε, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε εφαρμογή, τον 65χρονο να χτυπά μία νεαρή γυναίκα.
Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα σε σπίτι σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση οργής.
Στον χώρο βρισκόταν και η ανήλικη κόρη του.
Η 28χρονη πρώην σύντροφος του 65χρονου δεν θέλησε να υποβάλει έγκληση σε βάρος του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές:
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
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