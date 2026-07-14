Φρίκη στο Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται για τουλάχιστον 22 βιασμούς – Νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τα θύματα

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Σοκ προκαλεί η δράση ενός 68χρονου στη Γερμανία, ο οποίος παγίδευε γυναίκες στο διαδίκτυο, τις αναισθητοποιούσε και τις κακοποιούσε σεξουαλικά, καταγράφοντας τις πράξεις του σε βίντεο.

Η Εισαγγελία του Βερολίνου απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του 68χρονου για τουλάχιστον 22 βιασμούς 14 γυναικών. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και βιντεοσκόπηση των πράξεών του, βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου.

Πώς παγίδευε τα θύματά του

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών. Στη συνέχεια, τις αναισθητοποιούσε χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από υπνωτικά χάπια και αλκοόλ.

Οι γυναίκες δεν είχαν συνειδητοποιήσει την κακοποίηση που είχαν υποστεί και ενημερώθηκαν για τα εγκλήματα σε βάρος τους μόνο κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.

Το βίντεο που τον πρόδωσε στις αρχές

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 68χρονου ξεκίνησε όταν ο ίδιος μοιράστηκε ένα βίντεο με γνωστό του πρόσωπο. Η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει καθώς ο συγκεκριμένος αποδέκτης του υλικού βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση από τις αρχές για ανάλογη εγκληματική δράση.

Δεκάδες πιθανά θύματα και παραγραφές

Η εισαγγελία εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να φτάνει τα 58. Ωστόσο, η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αρκετές από τις γυναίκες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι για την περίπτωση μίας γυναίκας, την οποία ο 68χρονος φέρεται να βίασε 36 φορές κατά το διάστημα μεταξύ 2010 και 2014, η νομική διαδικασία έπρεπε να διακοπεί οριστικά λόγω παραγραφής των αδικημάτων.

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