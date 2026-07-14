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14.07.2026 12:44

Η Choose υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566

14.07.2026 12:44
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Η Choose υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης και πανελλαδικό Roadshow ενημέρωσης

Η Choose συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο του έργου του Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών 1566, σχεδίασε και υλοποίησε δύο εξειδικευμένους Βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης, που αξιοποιούν τις δυνατότητές του ΑΙ (Artificial Intelligence) και παρέχουν άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική υποστήριξη, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των ομάδων εξυπηρέτησης του 1566.

Δύο διαφορετικά εργαλεία, ένας κοινός στόχος: καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης για όλους. Ο AI Βοηθός για τον Πολίτη παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη καθοδήγηση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, τις προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς, τα φάρμακα υψηλού κόστους, την ταξιδιωτική ιατρική (οδηγίες υγείας και εμβολιασμοί για ταξίδια), καθώς και την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών.

Αντίστοιχα, ο AI Βοηθός για τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης διευκολύνει τις ομάδες του 1566, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και επιταχύνοντας τη διαδικασία εξυπηρέτησης, με στόχο την παροχή πιο γρήγορων, συνεπών και αξιόπιστων απαντήσεων προς τους πολίτες.

Οι δύο Βοηθοί ΑΙ είναι ήδη διαθέσιμοι: Ο Βοηθός για τον Πολίτη μέσω της ιστοσελίδας 1566.gov.gr και της mobile εφαρμογής του Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης 1566 και ο Βοηθός για τον Εκπρόσωπο, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων (ticketing), αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία των ομάδων εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο της συνολικής επικοινωνίας και προβολής του 1566, η Choose σχεδίασε και υλοποίησε ένα Roadshow. Πρόκειται για μια πανελλαδική δράση ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το 1566, η οποία ταξίδεψε σε έξι πόλεις της Ελλάδας. Κατά τη διάρκειά του, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητες του 1566, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες του και να εξοικειωθούν με τους νέους τρόπους εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η δράση έδωσε στην Choose τη δυνατότητα να συλλέξει πολύτιμο feedback, αποκτώντας καλύτερη εικόνα των πραγματικών αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών.

Η Choose, υλοποιώντας έργα που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους οργανισμούς που εμπιστεύονται την τεχνογνωσία της, συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Συνδυάζοντας τεχνολογία με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, σχεδιάζει λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες οργανισμών και πολιτών.

Σχετικά με την Choose

Η Choose είναι μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, με σύγχρονο προσανατολισμό και σταθερή εξέλιξη.

Δραστηριοποιείται στους τομείς της στρατηγικής, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν οργανισμούς και επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πολυδιάστατες προκλήσεις και να αναπτύσσονται βιώσιμα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η βασική διαφοροποίηση της Chooseέγκειται στην ολιστική της προσέγγιση 360°, η οποία συνδυάζει στρατηγική διορατικότητα, δημιουργικότητα και τεχνολογική καινοτομία. Με μια έμπειρη ομάδα άνω των 140 εξειδικευμένων στελεχών, η εταιρεία αξιοποιεί τη βαθιά γνώση της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας για να σχεδιάζει λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε οργανισμού.

Με κεντρικό άξονα τις αξίες της -Αξιοπιστία, Ευελιξία, Πάθος και Σεβασμό- η Choose επιδιώκει να δημιουργεί μετρήσιμη αξία και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για τους πελάτες της.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει περισσότερα από 800 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε πάνω από 50 κλάδους δραστηριότητας, όπως υγεία, ενέργεια, τουρισμός, τεχνολογία και άλλους.

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