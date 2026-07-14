«Βράζει» η Ιταλία: Καύσωνας με 45 βαθμούς αύριο – Κόκκινος συναγερμός σε 9 πόλεις

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Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία, με την κορύφωσή του να αναμένεται την Τετάρτη. Στη Σαρδηνία η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ εννέα πόλεις θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό».

Έως 45 βαθμούς στη Σαρδηνία

Το τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα στην Ιταλία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το σαββατοκύριακο.

Στην ενδοχώρα της Σαρδηνίας, ο υδράργυρος προβλέπεται να αγγίξει τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται σήμερα:

Τορίνο

Περούτζια

Φλωρεντία

Μπρέσια

Την Τετάρτη, οι πόλεις που θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό» θα αυξηθούν σε εννέα.

Υψηλές θερμοκρασίες σε Φλωρεντία και Ρώμη

Εκτός από τη Σαρδηνία, ο καύσωνας πλήττει τις δυτικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας που βρέχονται από την Τυρρηνική Θάλασσα.

Στη Φλωρεντία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στη Ρώμη τους 39 βαθμούς, με πολύ υψηλή υγρασία καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Διακοπές ρεύματος λόγω κλιματιστικών

Στο Μπέργκαμο, έξω από το Μιλάνο, σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, εξαιτίας της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών.

Η αφρικανική σκόνη εγκλωβίζει ζέστη και υγρασία

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από σήμερα αναμένεται σημαντική αύξηση της αφρικανικής σκόνης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η σκόνη αναμένεται να εγκλωβίσει τη ζέστη και την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα.

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