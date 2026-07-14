Φορολογικό πακέτο 2027: Το σχέδιο για το «καρότο» της συνέπειας – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις

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Μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας στη σχέση του κράτους με τους φορολογούμενους σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2027. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται ένα νέο μοντέλο φορολογικών κινήτρων, το οποίο μετατοπίζει το βάρος από την παραδοσιακή «τιμωρία» στην ενεργή επιβράβευση της συνέπειας.

Από τις μεγαλύτερες εκπτώσεις για την εφάπαξ πληρωμή φόρων έως το «φορολογικό προφίλ» και τα αυτόματα μπόνους των επιχειρήσεων, το νέο πακέτο μέτρων υπόσχεται ελαφρύνσεις, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και τις προκλήσεις της αγοράς.

Το «Ποντίκι» παρουσιάζει την πλήρη ακτινογραφία των μέτρων που εξετάζονται και τι σημαίνουν αυτά στην πράξη για την τσέπη μας.

Φυσικά Πρόσωπα: Αυξημένη έκπτωση έως 6% για την εφάπαξ πληρωμή

Το πιο άμεσο μέτρο που εξετάζεται αφορά την αύξηση της έκπτωσης για όσους εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματός τους έως το τέλος Ιουλίου.

Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα του 2026, η κλιμακωτή έκπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου.

3% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου.

2% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου.

Το νέο σενάριο και τα πραγματικά ποσά

Η νέα πρόταση για το 2027 προβλέπει αύξηση της ανώτατης έκπτωσης στο 6% για όσους υποβάλλουν δήλωση τον πρώτο μήνα λειτουργίας της πλατφόρμας και πληρώνουν εφάπαξ, ενώ για τις επόμενες ζώνες συζητούνται ποσοστά 4% και 3%.

Αν και η διαφορά των δύο ποσοστιαίων μονάδων (από το 4% στο 6%) φαίνεται μικρή, το όφελος γίνεται σημαντικό όσο ανεβαίνει ο φόρος:

Για φόρο €1.000: Η έκπτωση αυξάνεται από τα €40 στα €60.

Για φόρο €3.000: Το όφελος ανεβαίνει από τα €120 στα €180.

Για φόρο €10.000: Η ελάφρυνση φτάνει τα €600 (έναντι €400 σήμερα).

Το «αγκάθι» της ρευστότητας

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το μέτρο κρύβει μια κοινωνική ανισότητα. Ευνοεί κυρίως όσους έχουν επαρκείς αποταμιεύσεις για να πληρώσουν εφάπαξ, αφήνοντας εκτός όσους –παρά τη συνέπειά τους– αναγκάζονται να επιλέξουν τις μηνιαίες δόσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται αν η επιβράβευση θα μπορούσε τελικά να επεκταθεί και σε όσους εξοφλούν τις δόσεις τους χωρίς καμία καθυστέρηση.

Επιχειρήσεις: Έρχεται το «Φορολογικό Προφίλ» και αυτόματα μπόνους

Πιο σύνθετος είναι ο σχεδιασμός για τον επιχειρηματικό κόσμο, όπου σχεδιάζεται ένας μηχανισμός αξιολόγησης της συνέπειας. Στη «βαθμολογία» μιας επιχείρησης θα συνυπολογίζονται:

Η έγκαιρη πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

και ασφαλιστικών εισφορών. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οι επενδύσεις.

Η εξαγωγική δραστηριότητα, η καινοτομία και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Τι κερδίζουν οι συνεπείς;

Οι επιχειρήσεις με υψηλό «βαθμό» θα απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση, όπως ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ (με ελέγχους κατά προτεραιότητα), απλούστερη ένταξη σε ρυθμίσεις και λιγότερους φορολογικούς ελέγχους.

Μάλιστα, εξετάζεται ένα αυτόματο μπόνους (με τη μορφή φορολογικής ή ασφαλιστικής έκπτωσης) για επιχειρήσεις που παραμένουν απολύτως συνεπείς για 2 ή 3 συνεχόμενα έτη, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση ή γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Νέοι επαγγελματίες και διευκολύνσεις στην αγορά

Το πακέτο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη μείωση των βαρών:

Διπλασιασμός του ορίου για νέους επαγγελματίες : Σχεδιάζεται η αύξηση του εισοδηματικού ορίου για το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των πρώτων ετών λειτουργίας από τα €10.000 στα €20.000. Το μέτρο αυτό δίνει σημαντική ανάσα σε νέους επιστήμονες (δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς) στα πρώτα τους βήματα.

: Σχεδιάζεται η αύξηση του εισοδηματικού ορίου για το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των πρώτων ετών λειτουργίας από τα €10.000 στα €20.000. Το μέτρο αυτό δίνει σημαντική ανάσα σε νέους επιστήμονες (δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς) στα πρώτα τους βήματα. Περισσότερος χρόνος για συμψηφισμό ζημιών : Εξετάζεται η επέκταση της περιόδου συμψηφισμού παλαιότερων ζημιών με μελλοντικά κέρδη, γεγονός που βοηθά τις startups και τις επιχειρήσεις με υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης.

: Εξετάζεται η επέκταση της περιόδου συμψηφισμού παλαιότερων ζημιών με μελλοντικά κέρδη, γεγονός που βοηθά τις startups και τις επιχειρήσεις με υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης. Ηπιότερα πρόστιμα για «ειλικρινή» λάθη: Καθιερώνεται ένα πιο αναλογικό σύστημα. Αν ο φορολογούμενος εντοπίσει μόνος του ένα τυπικό λάθος και το διορθώσει εγκαίρως, θα επιβαρύνεται με αισθητά μικρότερη κύρωση, αποφεύγοντας την εξοντωτική αυτόματη τιμωρία.

Στο βάθος… μείωση των συντελεστών

Στο τραπέζι των μακροπρόθεσμων σχεδιασμών παραμένουν και πιο δομικές παρεμβάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου, διορθωτικές αλλαγές στο πολυσυζητημένο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και, σε δεύτερο χρόνο, τη σταδιακή μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%.

Η επιτυχία του νέου αυτού μοντέλου θα κριθεί από τις ισορροπίες που θα αποτυπωθούν στο τελικό νομοσχέδιο, καθώς η γραμμή μεταξύ της δίκαιης επιβράβευσης και του αποκλεισμού των πιο αδύναμων οικονομικά είναι εξαιρετικά λεπτή.

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