Άνοδος 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού και τέλη στα Στενά του Ορμούζ

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Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε πάνω από 6% αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Δευτέρας ότι οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό του Ιράν και θα «αποζημιωθούν» για την βοήθεια που παρέχουν στα πλοία κατά τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από 6%, σε πάνω από 75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent επίσης αυξήθηκε κατά 6% στα 80 δολάρια το βαρέλι. Η πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει σταματήσει και τις μειώσεις στις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ.

Οι μετοχές επίσης υποχώρησαν, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,6% στις πρώτες απογευματινές συναλλαγές. Ο Nasdaq έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας και υποχώρησε κατά 1,3%.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποζημίωση θα είναι «με συντελεστή 20% σε όλα τα φορτία που μεταφέρονται». Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς θα λειτουργούσε αυτό. Οι εταιρείες ενέργειας και ναυτιλίας έχουν απορρίψει έντονα μια παρόμοια ιδέα από το Ιράν, σύμφωνα με την οποία τα πλοία θα πληρώνουν διόδια για να περάσουν από την κρίσιμη πλωτή οδό.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι όποιος πληρώνει το Ιράν για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα εκτεθεί σε παραβιάσεις κυρώσεων, αποκαλώντας το «θαλάσσιο εκβιασμό».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός απέρριψε την ιδέα του Τραμπ.

«Ήμασταν πάντα συνεπείς στη στάση μας σχετικά με τα τέλη – ο ΙΜΟ αντιτίθεται σθεναρά στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

«Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να εισαχθούν υποχρεωτικά διόδια απλώς για τη διέλευση από ένα στενό».

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