ΗΠΑ: Ένας νεκρός σε νέα επιχείρηση της ICE στο Μέιν – Δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα, 13/7, έπειτα από περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Μπίντφορντ του Μέιν. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό Μεξικανού μετανάστη από ομοσπονδιακό πράκτορα κατά τη διάρκεια ελέγχου οχήματος στο Χιούστον, γεγονός που πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις και νέα αιτήματα για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Η ICE ενεπλάκη. Η Πολιτειακή Αστυνομία και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας βρίσκονται πλέον στο σημείο για να συγκεντρώσουν στοιχεία και αναμένουμε ότι και το FBI θα διεξάγει έρευνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Facebook ο πρόεδρος της Βουλής του Μέιν, Ράιαν Φεκτό.

Η αστυνομία του Μπίντφορντ δήλωσε στο CNN ότι σημειώθηκε «αστυνομικό περιστατικό» στην περιοχή, περίπου 29 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Δημοκρατική βουλευτής του Μέιν στο Κογκρέσο, Τσέλι Πίνγκρι, δήλωσε ότι αισθάνεται «αναστατωμένη και εξοργισμένη» όταν πληροφορήθηκε τον πυροβολισμό. Παράλληλα, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό, απευθύνοντας και ένα ερώτημα προς τους αξιωματικούς της ICE: «Γιατί βρίσκεστε στο Μέιν;».

Δεύτερο θύμα της ICE μέσα σε λίγες ημέρες

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός άνδρα που κατευθυνόταν στη δουλειά του στο Χιούστον από πράκτορα της ICE. Ο Λορέντσο Σαλγκάδο Αραούχο σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου οχήματος, σε αυτό που η ICE είχε αρχικά χαρακτηρίσει ως στοχευμένη επιχείρηση επιβολής της νομοθεσίας. Ωστόσο, πηγή ανέφερε αργότερα ότι ο Σαλγκάδο Αραούχο δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης.

Ο πυροβολισμός αναζωπύρωσε τα αιτήματα για απόδοση ευθυνών στους πράκτορες της ICE, τα οποία είχαν ήδη ενταθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μετά τον θάνατο της 37χρονης μητέρας Ρενέ Γκουντ και του 37χρονου νοσηλευτή μονάδας εντατικής θεραπείας Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της κυβέρνησης Τραμπ στη Μινεάπολη.

Κοινοτικές οργανώσεις και ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων, που είχαν κινητοποιηθεί εναντίον της επιχείρησης νωρίτερα φέτος, έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνουν δράσεις μετά τον νέο πυροβολισμό της Δευτέρας. Η συλλογικότητα «Maine Resists» έχει προγραμματίσει έκτακτη συγκέντρωση, ενώ η οργάνωση για τη φυλετική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των μεταναστών Project Relief ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος.

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