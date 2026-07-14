Φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θερμής στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Για την πυρκαγιά, κοντά στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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