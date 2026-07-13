Το «κρυφό» οικονομικό ρίσκο πίσω από το διαζύγιο Δήμων – ΔΕΗ: Ποιοι φοβούνται νέα «κόκκινα» χρέη το 2028

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η είδηση της πλήρους αποσύνδεσης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της νομοτεχνικής βελτίωσης που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, κυριάρχησε στην επικαιρότητα των τελευταίων 24ώρων.

Ωστόσο, πίσω από τους τίτλους για το τέλος μιας εποχής δεκαετιών, κρύβεται ένα έντονο οικονομικό παρασκήνιο που προκαλεί ήδη πονοκέφαλο σε πολλούς δημάρχους της χώρας, καθώς ανατρέπει ριζικά τις ισορροπίες της εισπραξιμότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το «όπλο» της διακοπής ρεύματος που χάνουν οι Δήμοι

Μέχρι σήμερα, η συνείσπραξη των δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ενέργειας αποτελούσε για τους ΟΤΑ την απόλυτη εγγύηση εσόδων. Ο λόγος ήταν απλός και κυνικός: ο καταναλωτής, υπό τον φόβο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, έδινε προτεραιότητα στην εξόφληση του λογαριασμού του, πληρώνοντας «αυτόματα» και τα τέλη για την καθαριότητα ή τον φωτισμό.

Από το 2028, αυτός ο αναγκαστικός μοχλός πίεσης παύει να υφίσταται. Οι λογαριασμοί ρεύματος θα «καθαρίσουν» και οι Δήμοι θα πρέπει πλέον να στείλουν ξεχωριστό, δικό τους «ραβασάκι» στους δημότες.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τα οικονομικά επιτελεία των Δήμων είναι: Πόσοι πολίτες θα επιλέξουν να αφήσουν απλήρωτα τα δημοτικά τέλη όταν αυτά δεν θα συνδέονται με το κοινωνικό αγαθό του ρεύματος; Ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια νέα, τεράστια δεξαμενή ληξιπρόθεσμων («κόκκινων») χρεών προς τους ΟΤΑ είναι ορατός, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών πιέζεται.

Το κόστος των νέων εισπρακτικών μηχανισμών

Για να αποφευχθεί το οικονομικό κραχ, οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να αναπτύξουν δικούς τους, εγχώριους εισπρακτικούς μηχανισμούς στα πρότυπα της εφορίας (Taxisnet). Αυτό μεταφράζεται σε:

Ανάγκη για νέες ψηφιακές υποδομές: Δημιουργία συστημάτων ηλεκτρονικής ειδοποίησης και e-banking.

Διοικητικό φόρτο: Ενεργοποίηση διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεων ή δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Πολλοί μικροί ή επαρχιακοί Δήμοι δεν διαθέτουν ούτε το προσωπικό ούτε την τεχνογνωσία για να σηκώσουν ένα τέτοιο βάρος, γεγονός που ενδέχεται να διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των ΟΤΑ.

Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι;

Στον αντίποδα της αγωνίας των Δήμων, η ενεργειακή αγορά πνέει άνεμο ανακούφισης. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας (ιδιώτες και ΔΕΗ) απαλλάσσονται από τον ρόλο του «φοροεισπράκτορα».

Μέχρι τώρα, οι εταιρείες έπρεπε να αποδίδουν τα τέλη στους Δήμους βάσει των εκκαθαρίσεων, ακόμη κι αν οι ίδιες δεν είχαν εισπράξει τα χρήματα από τους πελάτες τους, εγκλωβίζοντας πολύτιμη ρευστότητα. Από το 2028, οι ισολογισμοί τους θα ελαφρύνουν, βελτιώνοντας τις χρηματοροές τους.

Έτσι η διετία που μεσολαβεί μέχρι την εφαρμογή του μέτρου (2028) θα είναι κρίσιμη. Το Προεδρικό Διάταγμα που θα εξειδικεύσει τον νέο μηχανισμό θα πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις, καθώς το οικονομικό «διαζύγιο» Δήμων και παρόχων ρεύματος δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια νέα «μαύρη τρύπα» για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε επίσης:

Με… drones και tablets οι έλεγχοι στα τουριστικά νησιά – Αποδείξεις, μαύρη εργασία, Airbnb και καταλήψεις ακτών στο στόχο

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Πολιτική δέσμευση για συμφωνία-ορόσημο στις ευρωπαϊκές αγορές έως τον Οκτώβριο»

Σοκ ακρίβειας: Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Φωτιά σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια, «ροκανίζεται» το εισόδημα