Ινδία: Τραγωδία με 9 νεκρούς εργαζόμενους – Τεράστιος όγκος σκουπιδιών τους καταπλάκωσε

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Αδιανόητη τραγωδία χτύπησε για ακόμα μία φορά την Ινδία, που αυτή τη φορά θρηνεί 9 εργαζομένους που έχασαν την ζωή τους όταν πελώριος όγκος σκουπιδιών έπεσε πάνω τους.
Το σοβαρό ατύχημα έγινε την Τετάρτη στην πολιτεία Πούνε, στη δυτική Ινδία. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως βουνό από σκουπίδια που προορίζονταν για καύση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού κατέρρευσε σε κτίριο της μονάδας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 23 εργαζόμενοι της εγκατάστασης.
Οι 9 ανασύρθηκαν εν τέλει νεκροί, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επιχείρηση. Άλλοι τρεις συνεχίζουν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.
Το δυστύχημα οφειλόταν «στις ακατάπαυστες βροχές, οι οποίες αποσταθεροποίησαν» όγκο απορριμμάτων εκατομμυρίων τόνων και προκάλεσαν «δομική ζημιά» σε κτίριο, κατά την επιχείρηση.
Η δραστηριότητα στο εργοστάσιο έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.
Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που πλήττουν συχνά την Ινδία την καλοκαιρινή περίοδο του μουσώνα. Κατά επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη χειροτερεύει την ένταση και τη συχνότητά τους.
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