Ινδία: Τραγωδία με 9 νεκρούς εργαζόμενους – Τεράστιος όγκος σκουπιδιών τους καταπλάκωσε

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Αδιανόητη τραγωδία χτύπησε για ακόμα μία φορά την Ινδία, που αυτή τη φορά θρηνεί 9 εργαζομένους που έχασαν την ζωή τους όταν πελώριος όγκος σκουπιδιών έπεσε πάνω τους.

Pune Building collapse:



Death toll rises to 2 as another body found on 4th day of rescue operation; seven trapped. pic.twitter.com/YMdNOLSSm3 July 11, 2026

Το σοβαρό ατύχημα έγινε την Τετάρτη στην πολιτεία Πούνε, στη δυτική Ινδία. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως βουνό από σκουπίδια που προορίζονταν για καύση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού κατέρρευσε σε κτίριο της μονάδας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 23 εργαζόμενοι της εγκατάστασης.

Death toll in Pune building collapse rises to 9; 14 rescued, one still missing, says Pimpri Chinchwad commissioner.



Heavy rains and toxic gases emanating from the garbage heap made the rescue operation challenging, she said. pic.twitter.com/opNtHPoy88 — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 11, 2026

Οι 9 ανασύρθηκαν εν τέλει νεκροί, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επιχείρηση. Άλλοι τρεις συνεχίζουν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

Το δυστύχημα οφειλόταν «στις ακατάπαυστες βροχές, οι οποίες αποσταθεροποίησαν» όγκο απορριμμάτων εκατομμυρίων τόνων και προκάλεσαν «δομική ζημιά» σε κτίριο, κατά την επιχείρηση.

Η δραστηριότητα στο εργοστάσιο έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

#WATCH | Pune, Maharashtra | Drone visuals from the wreckage of the building that collapsed in the Moshi area of Pimpri Chinchwad on July 8th.



(Source: Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) pic.twitter.com/F2dTASofSx July 11, 2026

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που πλήττουν συχνά την Ινδία την καλοκαιρινή περίοδο του μουσώνα. Κατά επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη χειροτερεύει την ένταση και τη συχνότητά τους.

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