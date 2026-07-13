Βίσωνας εκτόξευσε στον αέρα έναν ηλικιωμένο στις ΗΠΑ (video)

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Ένα τρομακτικό βίντεο κατέγραψε φωτογράφος στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν των ΗΠΑ, στην Πολιτεία του Γουαϊόμινγκ.

Απέναντί του υπήρχε ένας αρσενικός βίσωνας βάρους περίπου 900 κιλών, ο οποίος έδειχνε επιθετικές τάσεις και όρμησε σε έναν ηλικιωμένο άνδρα τον οποίο εκτόξευσε περίπου 2,5 μέτρα στον αέρα.

Ο επαγγελματίας φωτογράφος Μάικ ΜακΛίοντ ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο κάμπινγκ με τη σύζυγό του, δήλωσε ότι αρχικά παρατήρησε τον βίσωνα να κινείται νευρικά μέσα στον χώρο των κατασκηνωτών.

«Προσπαθούσα απλώς να τραβήξω μερικά πλάνα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα εξελισσόταν έτσι. Ήταν εμφανώς ταραγμένος, εκνευρισμένος και όρμησε σχεδόν σε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζώο πλησίασε αρχικά μια ομάδα παιδιών που το φωτογράφιζαν από σχετικά ασφαλή απόσταση, πριν συνεχίσει να κινείται μέσα στο κάμπινγκ, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες, οι οποίοι φώναζαν ο ένας στον άλλο για να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος μαζί με τον εγγονό του προσπάθησαν από απόσταση να τον φωτογραφίσουν. Οταν το έκανε, ο βίσωνας σηκώθηκε κι αυτοί πήγαν πίσω από τα δέντρα για να κρυφτούν.

Το ζώο ωστόσο άρχισε να τους κυνηγά στο σημείο, με τον ηλικιωμένο να εγκλωβίζεται και στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο βίσωνας ήρθε από πίσω και με το κέρατο τον εκτόξευσε στον αέρα για να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο φωτογράφος έτρεξε προς το μέρος του βίσωνα, φωνάζοντας για να του αποσπάσει την προσοχή μαζί με άλλους κατασκηνωτές. Ο ηλικιωμένος υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται, χωρίς να έχει ξεπεράσει πλήρως τον κίνδυνο.

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