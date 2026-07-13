Αγορά κατοικίας 2026: Φρένο στις «τρέλες» των τιμών – Οι ακριβότερες και οι πιο οικονομικές περιοχές

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Μια σημαντική στροφή καταγράφεται στην ελληνική κτηματαγορά το 2026.

Μετά από ένα πολυετές ράλι που εκτόξευσε το κόστος στέγασης σε δυσθεώρητα ύψη, τα νεότερα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά δείχνει σημάδια «κόπωσης» και εξορθολογισμού. Η άνοδος στις τιμές πώλησης κατοικιών επιβραδύνεται αισθητά, καθώς η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει εξαντληθεί και η ζήτηση από το εξωτερικό παρουσιάζει σταθεροποίηση.

Το Ποντίκι παρουσιάζει την ακτινογραφία της αγοράς ακινήτων για το 2026, με τα απόλυτα νούμερα που διαμορφώνουν τον νέο χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς.

Το φαινόμενο του 2026: Επιβράδυνση, όχι πτώση

Το βασικό συμπέρασμα των νέων στοιχείων είναι ότι το ράλι των τιμών φρενάρει. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε διψήφια ποσοστά αύξησης ετησίως, πλέον η αγορά κινείται με πολύ πιο ήπιους ρυθμούς.

Ωστόσο, η επιβράδυνση αυτή δεν σημαίνει φτήνια. Οι τιμές παραμένουν σταθερά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, απλώς έχει σταματήσει η ανεξέλεγκτη μηνιαία άνοδος. Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυστηροποίηση των στεγαστικών δανείων, τον πληθωρισμό και τις αλλαγές στα όρια της Golden Visa, που ανακατεύουν την τράπουλα των επενδύσεων.

Ο χάρτης των τιμών: Τα δύο άκρα της Αττικής

Η ψαλίδα μεταξύ των ακριβών (κυρίως Νοτίων και Βορείων Προαστίων) και των πιο οικονομικών περιοχών (κυρίως Δυτικών Προαστίων και υπόλοιπου Αττικής) παραμένει χαοτική, αποτυπώνοντας δύο διαφορετικές ταχύτητες στην ίδια πόλη.

Οι «χρυσές» περιοχές της υψηλής ακρίβειας

Τα πρωτεία της ακρίβειας κρατούν σταθερά τα Νότια Προάστια λόγω της Αθηναϊκής Ριβιέρας (όπως η Βουλιαγμένη και η Γλυφάδα), όπου η μέση τιμή πώλησης κυμαίνεται πλέον μεταξύ 3.600 και 4.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια (με περιοχές όπως το Ψυχικό και η Κηφισιά), με τις τιμές να διαμορφώνονται από 2.900 έως 3.400 ευρώ ανά τ.μ., ενώ το Κέντρο της Αθήνας (με επίκεντρο το Ιστορικό Κέντρο και το Κολωνάκι) κινείται στα επίπεδα των 2.500 με 3.000 ευρώ ανά τ.μ.

Η παγίδα των «μέσων όρων» και η κρυφή πραγματικότητα των εκατομμυρίων

Οι ειδικοί της κτηματαγοράς επισημαίνουν ότι οι επίσημοι δείκτες αποτυπώνουν τους γενικούς μέσους όρους, οι οποίοι «συγκρατούνται» τεχνητά από τον τεράστιο όγκο παλαιών ακινήτων (κατασκευής 1970-1990). Στην πραγματικότητα, η αγορά των νεόδμητων, minimal οροφοδιαμερισμάτων ενεργειακής κλάσης Α+ κινείται σε ένα εντελώς παράλληλο, «αστρονομικό» σύμπαν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γλυφάδα και η Βούλα, όπου οι τιμές για ένα σύγχρονο διαμέρισμα 120 τ.μ. στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ξεκινούν από το 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με το τετραγωνικό να εκτοξεύεται στα 10.000 έως 12.000 ευρώ (έναντι των 4.000 ευρώ του στατιστικού μέσου όρου).

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη, όπου τα νεόδμητα αγγίζουν τα 8.500 με 9.500 ευρώ/τ.μ., αλλά και σε προνομιακά σημεία του Ιστορικού Κέντρου (Πλάκα, Ακρόπολη) και του Πειραιά (Πειραϊκή, Καστέλλα), όπου η ζήτηση από το εξωτερικό δημιουργεί τιμές απρόσιτες για τον μέσο Έλληνα αγοραστή.

Οι «καταφυγές» για πιο οικονομικές λύσεις

Στον αντίποδα, για τους αγοραστές που αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, η αγορά περιορίζεται πλέον στα δυτικά και σε συγκεκριμένα σημεία της Αττικής, αν και εκεί οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα.

Στα Δυτικά Προάστια (όπως το Αιγάλεω και το Περιστέρι), η μέση τιμή πώλησης αγγίζει πλέον τα 1.600 έως 1.900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα Προάστια του Πειραιά (με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Κερατσίνι και τη Νίκαια), το κόστος κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στο Υπόλοιπο Αττικής (σε περιοχές όπως το Λαύριο και τα Μέγαρα), οι τιμές συγκρατούνται μεταξύ 1.300 και 1.500 ευρώ ανά τ.μ.

Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα;

Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η επιβράδυνση αυτή θα παγιωθεί τους επόμενους μήνες. Η εγχώρια ζήτηση στρέφεται πλέον αναγκαστικά σε παλαιότερα ακίνητα (άνω των 20-30 ετών) που χρήζουν ανακαίνισης, καθώς τα νεόδμητα (λόγω αυξημένου κατασκευαστικού κόστους) απευθύνονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε ξένους επενδυτές ή σε πολύ υψηλά εισοδήματα.

Το μεγάλο ερώτημα για το δεύτερο μισό του 2026 είναι αν η σταθεροποίηση των τιμών πώλησης θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και τα ενοίκια, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά.

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