Στα ύψη το κόστος ζωής των Ελλήνων, στα τάρταρα η αγοραστική δύναμη: Τελευταία η Αθήνα μεταξύ 50 πόλεων

Takeaways by to pontiki AI Η έκθεση της Deutsche Bank κατατάσσει την Αθήνα στην τελευταία θέση της λίστας με τις 50 σημαντικότερες οικονομικά πόλεις παγκοσμίως όσον αφορά στην ποιότητα ζωής.

Οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με την εκρηκτική άνοδο των ενοικίων και των τιμών αγοράς κατοικιών περιορίζουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών.

Παρά τη σημαντική αύξηση των αποδοχών την τελευταία δεκαετία, το κόστος στέγασης απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των εισοδηματικών κερδών των εργαζομένων στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το κόστος των βασικών ειδών διαβίωσης καταγράφει επίσης αυξητική τάση, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και διατηρώντας την αγοραστική δύναμη των κατοίκων σε χαμηλά επίπεδα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην τελευταία θέση ανάμεσα στις 50 σημαντικότερες οικονομικά πόλεις του κόσμου ως προς την ποιότητα ζωής κατατάσσει την Αθήνα η φετινή έκθεση «Mapping the World’s Prices» της Deutsche Bank, αναδεικνύοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πρόβλημα της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της γερμανικής τράπεζας είναι αποκαλυπτική. Παρότι οι τιμές στην ελληνική πρωτεύουσα απέχουν αρκετά από εκείνες των ακριβότερων μητροπόλεων του πλανήτη, οι μισθοί παραμένουν τόσο χαμηλοί ώστε το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της Αθήνας καταγράφεται ως το χαμηλότερο μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1.321 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 24% του καθαρού εισοδήματος ενός κατοίκου της Νέας Υόρκης. Την ίδια στιγμή, όμως, οι τιμές στην ελληνική πρωτεύουσα φτάνουν στο 62,4% των αντίστοιχων τιμών της αμερικανικής μεγαλούπολης. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες αμείβονται με πολύ μικρότερο εισόδημα, χωρίς να απολαμβάνουν ανάλογα χαμηλότερο κόστος ζωής.

Η σύγκριση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, με όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες του κόσμου σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαμβάνοντας την 24η θέση στη σχετική κατάταξη.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank επισημαίνουν ότι η πραγματική ποιότητα ζωής εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο το διαθέσιμο εισόδημα ενός νοικοκυριού επαρκεί για να καλύψει το κόστος στέγασης. Και ακριβώς εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Αθήνα.

Παρότι οι καθαρές αποδοχές αυξήθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία, η άνοδος αυτή δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθμίσει το εκρηκτικό κύμα ανατιμήσεων στην αγορά κατοικίας. Ο μέσος καθαρός μισθός εμφανίζεται αυξημένος κατά 61,3% σε σχέση με το 2016, όταν διαμορφωνόταν στα 819 δολάρια, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο τα ενοίκια εκτινάχθηκαν με ρυθμό που δεν συναντάται σε καμία άλλη πόλη της έρευνας. Η ενοικίαση ενός διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων στην Αθήνα κοστίζει πλέον περίπου 1.330 δολάρια τον μήνα, ποσό αυξημένο κατά περισσότερο από 144% σε σύγκριση με το 2016.

Η συνέπεια είναι ότι, παρά τις μισθολογικές αυξήσεις, το διαθέσιμο εισόδημα ενός νοικοκυριού με δύο εργαζόμενους, που νοικιάζει κατοικία τριών υπνοδωματίων, περιορίζεται σήμερα στα 1.312 δολάρια μηνιαίως. Πρόκειται για αύξηση μόλις 20% μέσα σε δέκα χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει πόσο μεγάλο μέρος των εισοδηματικών κερδών απορρόφησε η άνοδος του κόστους στέγασης.

Αντίστοιχα έντονη είναι η επιβάρυνση και για όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν κατοικία. Η τιμή αγοράς διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας ανέρχεται πλέον στα 4.016 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 150% σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, μία από τις μεγαλύτερες μεταβολές που καταγράφονται διεθνώς.

Ιδιαίτερα αισθητή παραμένει και η πίεση στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, το κόστος των αγορών τροφίμων και βασικών ειδών έχει αυξηθεί κατά 20,5% την τελευταία δεκαετία και αντιστοιχεί πλέον στο 55% του κόστους που αντιμετωπίζει ένας καταναλωτής στη Νέα Υόρκη. Παρότι η σχετική σύγκριση με την αμερικανική πόλη εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2012, οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η συνολική εικόνα που καταγράφει η έκθεση είναι σαφής: η αύξηση των μισθών στην Ελλάδα δεν κατάφερε να συμβαδίσει με τη ραγδαία άνοδο του κόστους στέγασης και των βασικών αγαθών. Έτσι, παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ασθενέστερες διεθνώς, γεγονός που εξηγεί γιατί η Αθήνα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην κατάταξη της ποιότητας ζωής μεταξύ των 50 πόλεων που εξέτασε η Deutsche Bank.

Νέα Αριστερά: Αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης

Σχολιάζοντας την έρευνα της DB, η Νέα Αριστερά σημείωσε ότι «η Αθήνα του “success story” της κυβέρνησης Μητσοτάκη βρίσκεται στην 50ή θέση ανάμεσα σε 50 πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής. Την τελευταία και ντροπιαστική θέση την αποδίδει έρευνα της Deutsche Bank στο πλαίσιο της φετινής έκθεσής της “Mapping the World’s Prices”.

Και αυτό διότι ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα φτάνει μόλις στο 24% των αποδοχών ενός κατοίκου της Νέας Υόρκης. Οι τιμές, όμως, φτάνουν στο 62,4% των τιμών της Νέας Υόρκης. Δηλαδή μισθοί Αθήνας, τιμές σχεδόν Νέας Υόρκης.

Στα ενοίκια, η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως ανάμεσα στις πόλεις με πάνω από 144% από το 2016. Η αγορά κατοικίας στο κέντρο έχει αυξηθεί κατά 150% μέσα σε μία δεκαετία. Το σούπερ μάρκετ έχει ανέβει κατά 20,5%.

Και στα καύσιμα; Ένα λίτρο βενζίνης στην Αθήνα είναι 209% ακριβότερο σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, με την πόλη να κατατάσσεται 9η ακριβότερη στον κόσμο στο συγκεκριμένο κριτήριο. Όμως η τελευταία θέση της Αθήνας δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης που αδιαφορεί για την καθημερινότητα των πολιτών εφόσον κερδίζει η ελίτ».

Το κόμμα τονίζει ότι «η ποιότητα ζωής δεν βελτιώνεται με κυριακάτικα «σεντόνια» του πρωθυπουργού που παρουσιάζουν την Ελλάδα ως γη της επαγγελίας. Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται με:

•⁠ ⁠αύξηση μισθών,

•⁠ ⁠πλαφόν στα ενοίκια και πραγματική στεγαστική πολιτική

•⁠ ⁠μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

•⁠ ⁠μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

•⁠ ⁠φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων

Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο την “ανάπτυξη” της ΝΔ που κάνει την Αθήνα αβίωτη».

Διαβάστε επίσης

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Παράταση έως το τέλος του 2027 στη φοροαπαλλαγή για τα κλειστά ακίνητα που θα ενοικιαστούν

Άνοδος 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού και τέλη στα Στενά του Ορμούζ