Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία – Ισχυροί άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, που θα σημειωθούν βροχές 

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Αίθριος θα είναι και σήμερα, Τρίτη (14/7) ο καιρός, με ισχυρούς ανέμους, μέχρι και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία κατά τόπους να «σκαρφαλώνει» στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, ισχυροί άνεμοι και κατά τόπους βροχές

Αναλυτικότερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

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