search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 10:07

Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον Apon σε συναυλία του (Video)

14.07.2026 10:07
Untitled design

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων πραγματοποίησε, το βράδυ της Δευτέρας (13/7) ο Apon στο πλαίσιο της περιοδείας του «Ηχογένεια Tour».

Το κοινό ήταν ιδιαίτερα θερμό -όπως σε κάθε συναυλία του- ωστόσο, η έκπληξη της βραδιάς σημειώθηκε όταν ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ».

Μαζί με την κιθάρα του είπε ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», με τα σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Apon ερμήνευσε και δικές του επιτυχίες, όπως είναι το νέο τραγούδι του «Καντάδα», ενώ ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της Μαριώς, όταν είπαν μαζί το «Ρεμπέτικο».

Διαβάστε επίσης:

Χριστίνα Κοντοβά: «Ένιωσα τύψεις γιατί δεν αισθανόμουν ότι αγαπάω το παιδί μου από την αρχή» (Video)

Δανάη Μπάρκα: Η τρυφερή ανάρτηση για τον σύζυγό της – «Ένας μήνας γυναίκα του»

Αλέκος Συσσοβίτης: «Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη, αλλά και φορτωμένος με δανεικά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν – Νέα ένταση στο Ορμούζ

mountial-tropaio-saoudiki-aravia-ploio
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία κάνει την έκπληξη: Θα επιτρέψει queer κρουαζιέρα to 2027 – Άνοιγμα λόγω Μουντιάλ

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά

mundial stars
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι σταρ που έλαμψαν – Γιατί οι προσωπικότητες ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο

Sam-Neill-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμπόλες με το κόμμα Σαμαρά: Η αιφνίδια αιχμή Γεωργιάδη για συνεργασία και το πρόσωπο του πρωθυπουργού

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

poros – patras – toumasaatou- xeilakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:37
iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν – Νέα ένταση στο Ορμούζ

mountial-tropaio-saoudiki-aravia-ploio
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία κάνει την έκπληξη: Θα επιτρέψει queer κρουαζιέρα to 2027 – Άνοιγμα λόγω Μουντιάλ

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά

1 / 3