Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον Apon σε συναυλία του (Video)

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Μια εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων πραγματοποίησε, το βράδυ της Δευτέρας (13/7) ο Apon στο πλαίσιο της περιοδείας του «Ηχογένεια Tour».

Το κοινό ήταν ιδιαίτερα θερμό -όπως σε κάθε συναυλία του- ωστόσο, η έκπληξη της βραδιάς σημειώθηκε όταν ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ».

Μαζί με την κιθάρα του είπε ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», με τα σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Apon ερμήνευσε και δικές του επιτυχίες, όπως είναι το νέο τραγούδι του «Καντάδα», ενώ ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της Μαριώς, όταν είπαν μαζί το «Ρεμπέτικο».

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