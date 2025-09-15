Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, ενθουσίασε, χειροκροτήθηκε θερμά και αποθεώθηκε σε μια μαγική βραδιά στο κατάμεστο Ηρώδειο!
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης, με έναν θίασο εξαίρετων ερμηνευτών καταγράφηκε στα σημαντικά καλλιτεχνικά και εμπορικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού και ρίχνει αυλαία στο ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Τους ρόλους ερμηνεύουν: Λένα Παπαληγούρα- Αντιγόνη, Μελέτης Ηλίας- Κρέων, Μιχάλης Οικονόμου- Φύλακας, Θανάσης Δόβρης- Πρώτος Πολίτης, Ιφιγένεια Καραμήτρου- Τειρεσίας, Λίλα Μπακλέση- Ισμήνη, Λένα Μποζάκη- Ευριδίκη, Γιώργος Νούσης- Αίμων, Βαγγέλης Σαλευρής- Εξάγγελος, Ιώβη Φραγκάτου- Άγγελος.
Παραγωγή: Εποχή Τέχνης, 5η Εποχή, Αrs Aeterna
Στην παράσταση του Θεάτρου Βράχων υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από το αγγλόφωνο κοινό με υπέρτιτλους.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.