Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, ενθουσίασε, χειροκροτήθηκε θερμά και αποθεώθηκε σε μια μαγική βραδιά στο κατάμεστο Ηρώδειο!

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης, με έναν θίασο εξαίρετων ερμηνευτών καταγράφηκε στα σημαντικά καλλιτεχνικά και εμπορικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού και ρίχνει αυλαία στο ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Λένα Παπαληγούρα- Αντιγόνη, Μελέτης Ηλίας- Κρέων, Μιχάλης Οικονόμου- Φύλακας, Θανάσης Δόβρης- Πρώτος Πολίτης, Ιφιγένεια Καραμήτρου- Τειρεσίας, Λίλα Μπακλέση- Ισμήνη, Λένα Μποζάκη- Ευριδίκη, Γιώργος Νούσης- Αίμων, Βαγγέλης Σαλευρής- Εξάγγελος, Ιώβη Φραγκάτου- Άγγελος.

Παραγωγή: Εποχή Τέχνης, 5η Εποχή, Αrs Aeterna

Στην παράσταση του Θεάτρου Βράχων υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από το αγγλόφωνο κοινό με υπέρτιτλους.