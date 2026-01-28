search
28.01.2026 06:49

Agrifood Leadership: Την αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία ανέδειξε η τρίτη εκπαιδευτική δράση στη Χίο

28.01.2026 06:49
agrifood leadership, xios – new

Την έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη ως κρίσιμο παράγοντα σύγχρονης ηγεσίας ανέδειξε η 3η εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Agrifood Leadership 2025–2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χίο από τις 16 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026. Η δράση είχε θεματική ενότητα «Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ηγεσία» και υλοποιήθηκε με εκπαιδευτή τον Βαγγέλη Σιδέρη.

Το πρόγραμμα Agrifood Leadership 2025–2026 υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τεχνικός και στρατηγικός σύμβουλος είναι το Rutgers University. Χορηγός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης ήταν η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ενώ το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί μέσω ιδρυτικής δωρεάς του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν σε δεξιότητες αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης και διαχείρισης σχέσεων, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και ομαδικές δραστηριότητες, ενισχύοντας το ηγετικό τους προφίλ στον αγροδιατροφικό τομέα. Την έναρξη χαιρέτισε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γιώργος Τούμπος.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση της Αργυρώ Κουτσουράδη, ιδρύτριας της Myrovolos Organics, ενώ εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Εργοστάσιο Μαστίχας Χίου, με ξενάγηση από τον γενικό διευθυντή της Ένωσης, Ηλίας Σμυρνιούδης.

