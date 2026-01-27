search
27.01.2026 08:26

Πράσινο ομόλογο 600 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 5,8 φορές εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα

27.01.2026 08:26
ethniki trapeza 8876- new

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις διεθνείς αγορές η έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 600 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 3,125% και απόδοση 3,23%. Ο τίτλος έχει λήξη το 2031 και δυνατότητα ανάκλησης το 2030, αποτελώντας μία ακόμη κίνηση στη στρατηγική χρηματοδότησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η συναλλαγή είναι η τέταρτη πράσινη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, ανεβάζοντας το μερίδιο των πράσινων ομολόγων στο 67% του συνόλου των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων, βάσει του Πλαισίου Βιώσιμων Ομολόγων, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να φτάνει τα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, οδηγώντας σε υπερκάλυψη άνω των 5,8 φορές. Η τελική τιμολόγηση αποτυπώνει spread 75 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap, το χαμηλότερο περιθώριο που έχει καταγραφεί σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα.

Πάνω από το 85% των ομολόγων κατανεμήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με το 27% να κατευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% στη Γαλλία και το 8% στη Γερμανία. Ως προς τη σύνθεση των επενδυτών, το 68% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς, το 18% σε τράπεζες και private banking και το 14% σε hedge funds και λοιπούς.

Συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Natixis, Morgan Stanley SE και Santander, ενώ νομικοί σύμβουλοι της τράπεζας ήταν οι Freshfields LLP και Karatzas & Associates.

