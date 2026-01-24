Σε λειτουργία ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ με επένδυση 73,9 εκατ. ευρώ

Σε λειτουργία τέθηκε ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 73,94 εκατ. ευρώ που υλοποίησε ο ΔΕΣΦΑ, με στόχο την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας προς την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης.

Τα εγκαίνια του νέου σταθμού χαρακτηρίζονται ως ακόμη ένα κρίσιμο βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού με φυσικό αέριο, καθώς η νέα υποδομή παρέχει τη συμπίεση και την επιχειρησιακή ευελιξία που απαιτείται για την κάλυψη αυξημένων ροών και πιέσεων στο δίκτυο, τόσο από τον νότο προς τον βορρά όσο και σε αντίστροφη κατεύθυνση. Ο σταθμός Αμπελιάς προστίθεται στο δίκτυο λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Συμπίεσης Κομοτηνής, ενισχύοντας συνολικά το «πλέγμα» κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα του Κάθετου Διαδρόμου, η λειτουργία του σταθμού συμβάλλει ώστε η εξαγωγική δυνατότητα της Ελλάδας προς τον Βορρά να μπορεί να φτάσει τα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2024-2033 του ΔΕΣΦΑ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 30,1 εκατ. ευρώ.

Ο Σταθμός Συμπίεσης βρίσκεται δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικής Ελλάδος του ΔΕΣΦΑ, στην Αμπελιά Φαρσάλων. Διαθέτει λειτουργική ισχύ 20 MW μέσω δύο μονάδων συμπίεσης των 10 MW έκαστη, καθώς και μία εφεδρική μονάδα 10 MW, στοιχείο που, όπως επισημαίνεται, προσφέρει υψηλή λειτουργική ευελιξία και δυνατότητα συμπίεσης σε αντίστροφη ροή.

Παράλληλα, ο σταθμός έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές που επιτρέπουν την υποδοχή μειγμάτων υδρογόνου με φυσικό αέριο, ενισχύοντας τη συμβατότητα των υποδομών με τις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης, και ο δήμαρχος Φαρσάλων, Ιορδάνης Εσκιόγλου. Ο υπουργός έκανε λόγο για έργο «πνοής» και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τη σταθερότητα και την ευελιξία της ενεργειακής πολιτικής και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, σημείωσε ότι η επένδυση αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος, ενώ η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, τόνισε ότι ο σταθμός Αμπελιάς, σε συνδυασμό με εκείνον της Κομοτηνής, διαμορφώνει ένα σύγχρονο σύστημα υποδομών που ενισχύει την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή ευελιξία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

