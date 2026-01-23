Δημ. Μαζαράκης: Στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής η επανάκτηση της πρώτης θέσης – Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης

Έτος-ορόσημο για τη συνέχιση του στρατηγικού μετασχηματισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτέλεσε σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημ. Μαζαράκη το 2025 καθώς η εταιρεία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών λειτουργιών της, με έμφαση στη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχημένη πορεία της μακροπρόθεσμα.

Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας και αναμένεται να αποτελέσει μια χρονιά σταθεροποίησης, θέτοντας στέρεες βάσεις για βιώσιμη και ουσιαστική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας συνδυάζει την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία με τη στοχευμένη ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική πειθαρχία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη αξία.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαζαράκης στόχος της εταιρείας είναι να κατακτήσει πολύ σύντομα την πρωτιά σε όλους του κλάδους ασφάλισης, εκτός από αυτόν του αυτοκινήτου,.

Για να το πετύχει αυτό η Εθνική Ασφαλιστική θα εστιάσει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας και στα τρία κανάλια διανομής, (δίκτυο ασφαλιστών, μεσίτες, bancassurance) με στόχο να πετύχει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα παίξει σύμφωνα με τον κ. Μαζαράκη και η αξιοποίηση των assets της Τράπεζας Πειραιώς.

«Θα κάνουμε κάτι ριζοσπαστικό, κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι «στο τραπέζι» υπάρχουν όλες οι σκέψεις όπως και η εξαγορά κάποιας ιδιωτικής κλινικής.

Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης

Ο κ. Μαζαράκης περιέγραψε αναλυτικά τους 4 πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί από εδώ και στο εξής η προσπάθεια ανάπτυξης της Εθνικής ασφαλιστικής, οι οποίοι θα έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστική της θέση.

Πιο συγκεκριμένα οι πυλώνες αυτοί αφορούν σε:

o Τεχνολογία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Κατά τη διάρκεια του 2025, η Εταιρεία προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμιση των τεχνολογικών της υποδομών, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν οι πρώτες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, την ταχύτερη εξυπηρέτηση και την πιο αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων.

o Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Αναβάθμιση: Η Εταιρεία επένδυσε συστηματικά στους ανθρώπους της, προχωρώντας σε εξορθολογισμό της οργανωτικής δομής με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου οργανωτικού μοντέλου, αποτελούμενο από λιγότερα ιεραρχικά επίπεδα και μεγαλύτερες διοικητικές ομάδες, ενισχύοντας την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την πρωτοβουλία. Επιπλέον, εισήγαγε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης και επιβράβευσης, ενώ ανέπτυξε ένα δομημένο πλαίσιο performance και talent management, με στόχο την ανάδειξη και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού.

o Δίκτυα Συνεργατών και Ανάπτυξη Παραγωγικότητας: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενδυνάμωση των δικτύων συνεργατών, με στρατηγική στροφή στους κλάδους Non-Life και στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε σε ενεργοποίηση του συνόλου των συνεργατών του εταιρικού δικτύου και σε αύξηση της παραγωγικότητας τους σε επίπεδο νέων πωλήσεων. Παράλληλα, υπήρξε σημαντική αύξηση της συνολικής παραγωγής στους Γενικούς Κλάδους στο σύνολο των συνεργαζόμενων δικτύων.

o Στρατηγική Επενδύσεων: Το 2025, συνεχίστηκε η υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, η οποία στοχεύει ταυτόχρονα στην πραγματοποίηση σταθερής αειφόρας κερδοφορίας, στην ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας και στη μικρή μεταβλητότητα στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η επενδυτική στρατηγική, μέσω ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που λαμβάνει υπόψη τη δομή των ασφαλιστικών αποθεμάτων θωρακίζοντας τη βιωσιμότητα της εταιρείας, απέφερε σταθερά υψηλή κερδοφορία, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Εταιρεία προχώρησε σε:

o Αποεπένδυση από άλλες αγορές και εστίαση στην Ελλάδα: Ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση από τις αγορές της Κύπρου και της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής εστίασης της Εταιρείας στην ελληνική αγορά, η οποία παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

o Σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: Παράλληλα, η Εταιρεία παρέμεινε προσηλωμένη στην παροχή αποτελεσματικών και σύγχρονων ασφαλιστικών λύσεων, καθώς και στη συστηματική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της, που αποτελεί τη βασική κινητήριο δύναμη της επιτυχίας της.

2026: Μια χρονιά θετικής μετάβασης

Το 2026 η Εθνική Ασφαλιστική θα εστιάσει στου παρακάτω τομείς:

Βιώσιμη ανάπτυξη: Η στρατηγική του 2026 εστιάζει στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, στη μακροχρόνια κερδοφορία και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και της αγοράς. Η Εθνική Ασφαλιστική επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της ως υπεύθυνου ασφαλιστικού οργανισμού, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιωσιμότητας σε όλες τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες.

Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς: Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις συνέργειες, να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και το εύρος του Ομίλου και να υποστηρίξει την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας.

Διαμόρφωση νέας στρατηγικής για τον κλάδο Υγείας: Στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η διαμόρφωση μιας νέας, ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον κλάδο Υγείας. Η νέα προσέγγιση στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων, στη βελτίωση των επιδόσεων των προγραμμάτων υγείας και στην ανάπτυξη προσιτών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες υγείας και πρόληψης. Ωστόσο, καθώς το θέμα της υγείας είναι πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τεχνολογικό Μετασχηματισμό: Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός συνεχίζεται δυναμικά και το 2026, με την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής που αναβαθμίζουν τα πληροφοριακά συστήματα και τις ψηφιακές δυνατότητες της Εταιρείας. Στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας πελατών και συνεργατών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Νέα οργανωτική δομή: Η νέα οργανωτική δομή της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική κατεύθυνση και τις αναπτυξιακές της φιλοδοξίες. Βασίζεται σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο ενισχύει τη διατμηματική συνεργασία και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων. Η δομή εστιάζει στρατηγικά στην Τεχνολογία, στους Εταιρικούς Πελάτες, στην Εμπειρία Πελάτη, καθώς και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, η Εθνική Ασφαλιστική ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της ως σύγχρονος, πελατοκεντρικός και ανταγωνιστικός ασφαλιστικός οργανισμός, έτοιμος να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής.

