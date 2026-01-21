VDI Law Firm: Ολοκλήρωσε την πρώτη διασυνοριακή μετατροπή εταιρείας από Κύπρο σε Ελλάδα

Την ολοκλήρωση της πρώτης διασυνοριακής μετατροπής εταιρείας από την Κύπρο στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η VDI Law Firm, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμίσεων που διέπουν τους διασυνοριακούς εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία αφορούσε την εταιρεία «RUBLOFT PROPERTIES» και υλοποιήθηκε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διασυνοριακές μετατροπές. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει σε μια εταιρεία να αλλάζει νομική μορφή και να μεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς να διακόπτεται η νομική της προσωπικότητα. Έτσι, η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της χωρίς λύση ή εκκαθάριση, διατηρώντας την επιχειρηματική της συνέχεια.

Η VDI Law Firm επισημαίνει ότι η επιλογή της διασυνοριακής μετατροπής αποκτά ιδιαίτερη σημασία για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς η διαχείριση εταιρικών σχημάτων από την Κύπρο προς την Ελλάδα δεν συνοδεύεται πλέον από τα φορολογικά πλεονεκτήματα του παρελθόντος.

Όπως αναφέρεται, η νομική ομάδα του γραφείου ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας, δίνοντας έμφαση στη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο, στη φορολογική εναρμόνιση και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Εταίρος της VDI Law Firm, Βασίλης Οικονομίδης, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ολοκλήρωση «ορόσημο για τα ελληνικά δεδομένα», σημειώνοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για πιο στρατηγικές επιλογές εταιρικής δομής μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και αντανακλά την εμπιστοσύνη των εντολέων σε σύνθετα διασυνοριακά ζητήματα.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπογραμμίζει την εξειδίκευση της VDI Law Firm σε εταιρικά και φορολογικά θέματα και την αξιοποίηση των νεότερων εξελίξεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υποστήριξη επιχειρήσεων με διασυνοριακές ανάγκες.

