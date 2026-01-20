search
20.01.2026 08:30

Alpha Bank: Πακέτο εθελούσιας με έως 260.000 ευρώ, στόχευση σε ρόλους ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματοποίησης

20.01.2026 08:30
Alpha Bank: Συμφωνία με Davidson Kampner για πώληση κόκκινων δανείων 10,8 δισ. ευρώ - Media

Με αποζημίωση έως 190.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση και έως 260.000 ευρώ για επιλογή sabbatical, η Alpha Bank θέτει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του επιχειρησιακού και λειτουργικού της μοντέλου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους με τουλάχιστον έξι έτη υπηρεσίας και εστιάζει σε ρόλους που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και από το σχέδιο απλοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών. Οι επιλέξιμοι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ άμεσης αποχώρησης ή μακροχρόνιας άδειας (sabbatical) διάρκειας δύο ή τεσσάρων ετών μετ’ αποδοχών.

Στην επιλογή της άμεσης αποχώρησης, η αποζημίωση διαμορφώνεται έως 190.000 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και τα έτη προϋπηρεσίας. Εναλλακτικά, προσφέρεται sabbatical δύο ετών με καταβολή του 70% του μικτού μισθού ή τεσσάρων ετών με καταβολή του 60%, με το συνολικό οικονομικό όφελος να φτάνει έως 260.000 ευρώ.

Για εργαζόμενους άνω των 56 ετών προβλέπεται ειδική ρύθμιση, με χορήγηση μικτών αποδοχών για διάστημα άνω των τριών ετών, ώστε να καλύπτεται ο χρόνος έως τη συνταξιοδότηση.

Στο πακέτο εντάσσονται πρόσθετα κίνητρα, καθώς προβλέπονται προσαυξήσεις έως 15.000 ευρώ ανά κατηγορία με βάση θέση, χρόνια υπηρεσίας και κοινωνικά κριτήρια, ενώ παρέχεται επιπλέον προσαύξηση 5% για δηλώσεις συμμετοχής την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής.

Παράλληλα, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα διατηρούν ευνοϊκούς όρους σε υφιστάμενα δάνεια και κάρτες μέχρι την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ομαλής εξυπηρέτησης. Για όσους επιλέξουν sabbatical προβλέπεται και ασφαλιστική κάλυψη.

Σύμφωνα με την τράπεζα, το πρόγραμμα συνοδεύεται από παράλληλες δράσεις ενίσχυσης της εξυπηρέτησης πελατών και επένδυσης στην εκπαίδευση του προσωπικού, με έμφαση σε αναβάθμιση δεξιοτήτων τόσο στα τηλεφωνικά κέντρα όσο και στο δίκτυο καταστημάτων, στο πλαίσιο ευρύτερης αναβάθμισης τεχνολογικών υποδομών και αξιοποίησης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

