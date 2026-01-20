search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:37
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 08:10

Coffee Island: Πρώτο κατάστημα στη Γαλλία, στη Μονμάρτη του Παρισιού

20.01.2026 08:10
coffee island

Στη γαλλική αγορά εισέρχεται η Coffee Island, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη Μονμάρτη, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και τουριστικές συνοικίες του Παρισιού. Η κίνηση σηματοδοτεί νέο βήμα στο πλάνο διεθνούς ανάπτυξης του ελληνικού brand, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του σε αγορές υψηλής δυναμικής.

Το νέο σημείο βρίσκεται σε περιοχή με αυξημένη ροή τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες, με την εταιρεία να στοχεύει στη δημιουργία ενός «κόμβου» καθημερινής στάσης για καφέ, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει έντονη τοπική ζωή και ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα.

«Η παρουσία μας στη Μονμάρτη είναι μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για ολόκληρη την ομάδα, καθώς κάνουμε το πρώτο μας βήμα στη Γαλλία και βρισκόμαστε στην καρδιά του Παρισιού. Η είσοδός μας στη γαλλική αγορά επιβεβαιώνει ότι το όραμά μας για διεθνή ανάπτυξη υλοποιείται με συνέπεια και δυναμική», δήλωσε ο CEO της Coffee Island, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος.

Η Coffee Island τα τελευταία χρόνια υλοποιεί στρατηγική εξωστρέφειας, επεκτείνοντας σταδιακά το διεθνές της αποτύπωμα. Η έναρξη δραστηριότητας στη Γαλλία εντάσσεται σε αυτή τη λογική, προσθέτοντας μία ακόμη ευρωπαϊκή αγορά στο χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Νέο ΔΕΗ MiniPark στον Δήμο Αμαρουσίου (photos)

Η άμυνα ως νέο επιχειρηματικό Eldorado: επενδύσεις METLEN και THEON, και τα δύο λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν

Νίκος Στασινόπουλος: Ο άνθρωπος που έστρεψε τη Βιοχάλκο προς την εξωστρέφεια και τη σύγχρονη βιομηχανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
larisa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

tsipras_karistianou_split
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας – Καρυστιανού: Mια αντιπαράθεση γεννιέται – Ποιος θα «ορίσει» το αφήγημα και ποιος θα κερδίσει το δικαίωμα της εκπροσώπησης;

ai_media_2001_1920-1080_new
MEDIA

Τεχνητή Νοημοσύνη στα ΜΜΕ: Πλήγμα στην επισκεψιμότητα ειδησεογραφικών οργανισμών σε βάθος 3ετίας

maria-karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Σκόπιμη διαστρέβλωση της απάντησής μου» – Επίθεση στα ΜΜΕ

tzotzoglou-mariola-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:36
larisa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

tsipras_karistianou_split
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας – Καρυστιανού: Mια αντιπαράθεση γεννιέται – Ποιος θα «ορίσει» το αφήγημα και ποιος θα κερδίσει το δικαίωμα της εκπροσώπησης;

ai_media_2001_1920-1080_new
MEDIA

Τεχνητή Νοημοσύνη στα ΜΜΕ: Πλήγμα στην επισκεψιμότητα ειδησεογραφικών οργανισμών σε βάθος 3ετίας

1 / 3