Coffee Island: Πρώτο κατάστημα στη Γαλλία, στη Μονμάρτη του Παρισιού

Στη γαλλική αγορά εισέρχεται η Coffee Island, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη Μονμάρτη, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και τουριστικές συνοικίες του Παρισιού. Η κίνηση σηματοδοτεί νέο βήμα στο πλάνο διεθνούς ανάπτυξης του ελληνικού brand, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του σε αγορές υψηλής δυναμικής.

Το νέο σημείο βρίσκεται σε περιοχή με αυξημένη ροή τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες, με την εταιρεία να στοχεύει στη δημιουργία ενός «κόμβου» καθημερινής στάσης για καφέ, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει έντονη τοπική ζωή και ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα.

«Η παρουσία μας στη Μονμάρτη είναι μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για ολόκληρη την ομάδα, καθώς κάνουμε το πρώτο μας βήμα στη Γαλλία και βρισκόμαστε στην καρδιά του Παρισιού. Η είσοδός μας στη γαλλική αγορά επιβεβαιώνει ότι το όραμά μας για διεθνή ανάπτυξη υλοποιείται με συνέπεια και δυναμική», δήλωσε ο CEO της Coffee Island, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος.

Η Coffee Island τα τελευταία χρόνια υλοποιεί στρατηγική εξωστρέφειας, επεκτείνοντας σταδιακά το διεθνές της αποτύπωμα. Η έναρξη δραστηριότητας στη Γαλλία εντάσσεται σε αυτή τη λογική, προσθέτοντας μία ακόμη ευρωπαϊκή αγορά στο χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης της εταιρείας.

